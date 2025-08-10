В некоторый районах уже ливануло: на Ярославль обрушится гроза

Судя по прогнозу, непогода будет бушевать как минимум до вечера 10 августа.



«Гроза, сильный дождь, при грозе усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15 м/с местами ожидаются по Ярославской области и г. Ярославлю в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 10 августа. Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Телефон экстренных служб 112», — уточнили в Министерстве региональной безопасности.