В некоторый районах уже ливануло: на Ярославль обрушится гроза

На Ярославскую область надвигается гроза. В некоторых районах Ярославля уже начал лить дождь.
Судя по прогнозу, непогода будет бушевать как минимум до вечера 10 августа.
«Гроза, сильный дождь, при грозе усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15 м/с местами ожидаются по Ярославской области и г. Ярославлю в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 10 августа. Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Телефон экстренных служб 112», — уточнили в Министерстве региональной безопасности.
Прогноз погоды на ближайшие дни
11 августа переменная облачность, +21..23°, ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.
12 августа в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +13..15°, днем +20..22°, ветер западный, умеренный.
13 августа в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +11..13°, днем +21..23°, ветер северо-западный, умеренный.
14 августа ожидается малооблачная погода; ночью +14..16°, днем +23..25°, ветер северо-западный, умеренный.