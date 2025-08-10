НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, дождь

ощущается как +19

0 м/c,

 752мм 73%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Открыл бизнес с глухой деревне
Новый микрорайон с высотками
Сгорел в машине
Афиша на выходные
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Город В некоторый районах уже ливануло: на Ярославль обрушится гроза

В некоторый районах уже ливануло: на Ярославль обрушится гроза

Прогноз на ближайшие дни

177
Написать комментарий
В некоторый районах непогода уже бушует | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ некоторый районах непогода уже бушует | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В некоторый районах непогода уже бушует

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

На Ярославскую область надвигается гроза. В некоторых районах Ярославля уже начал лить дождь.

Судя по прогнозу, непогода будет бушевать как минимум до вечера 10 августа.

«Гроза, сильный дождь, при грозе усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15 м/с местами ожидаются по Ярославской области и г. Ярославлю в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 10 августа. Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Телефон экстренных служб 112», — уточнили в Министерстве региональной безопасности.

Прогноз погоды на ближайшие дни

  • 11 августа переменная облачность, +21..23°, ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

  • 12 августа в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +13..15°, днем +20..22°, ветер западный, умеренный.

  • 13 августа в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +11..13°, днем +21..23°, ветер северо-западный, умеренный.

    14 августа ожидается малооблачная погода; ночью +14..16°, днем +23..25°, ветер северо-западный, умеренный.

ПО ТЕМЕ
Полина ЗайцеваПолина Зайцева
Полина Зайцева
и.о. главного редактора
Гроза Прогноз погоды
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление