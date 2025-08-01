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Город «Становится невозможно дышать»: жители Ярославля пожаловались на вонь в крупнейшем районе города

«Становится невозможно дышать»: жители Ярославля пожаловались на вонь в крупнейшем районе города

Что ответили в Роспотребнадзоре

720
3 комментария
Жители Ярославля пожаловались на едкую вонь | Источник: Жесть Ярославль / TelegramЖители Ярославля пожаловались на едкую вонь | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Жители Ярославля пожаловались на едкую вонь

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Ярославцы пожаловались на вонь в Заволжском районе. Неприятный запах беспокоит жителей проезда Домостроителей в районе дома № 1к3.

По их словам, ситуация повторяется практически каждый вечер.

«Начиная с 21:00 наблюдается едкий дым, который распространяется на ближайшие жилые многоквартирные дома. Становится невозможно дышать из-за резкого запаха синтетических продуктов горения», — говорится в посте телеграм-канала «Жесть Ярославль», опубликованном 28 июля.

В управлении Роспотребнадзора по Ярославской области 76.RU рассказали, что после обращений жителей и жалоб в социальных сетях, была проведена проверка. Но превышения концентраций вредных веществ не обнаружили.

«Специалисты управления Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области“ выезжали на место для отбора проб воздуха в зоне жилой застройки. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано. Ситуация остается на контроле управления», — рассказали в ведомстве.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Зато вам мост будут строить!
Гость
50 минут
А где власть, МЧС, прокуратура, следствие, губернатор
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