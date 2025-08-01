«Становится невозможно дышать»: жители Ярославля пожаловались на вонь в крупнейшем районе города

Жители Ярославля пожаловались на едкую вонь Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Ярославцы пожаловались на вонь в Заволжском районе. Неприятный запах беспокоит жителей проезда Домостроителей в районе дома № 1к3.

По их словам, ситуация повторяется практически каждый вечер.

«Начиная с 21:00 наблюдается едкий дым, который распространяется на ближайшие жилые многоквартирные дома. Становится невозможно дышать из-за резкого запаха синтетических продуктов горения», — говорится в посте телеграм-канала «Жесть Ярославль», опубликованном 28 июля.

В управлении Роспотребнадзора по Ярославской области 76.RU рассказали, что после обращений жителей и жалоб в социальных сетях, была проведена проверка. Но превышения концентраций вредных веществ не обнаружили.