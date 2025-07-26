Проект на пять миллиардов: в Ярославской области на Волге появилась плавучая часовня

На Волге появилась плавучая часовня Источник: правительство Ярославской области

В Ярославской области на берегу Волги появилась плавучая часовня. Ее установили в Некрасовском округе.

Часовня — часть масштабного проекта «Люди-Рыбы», в который входит строительство бутик-отелей на 145 мест, яхт-клуба, двух ресторанов, спа-комплексов, бань, мини-ферм, мастерских и других объектов.

«Общий объем инвестиций в проект составит более пяти миллиардов рублей, будет создано 280 рабочих мест», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Открыть первую очередь комплекса планируют в 2028 году. Правительство Ярославской области помогает инвестору. В частности, с разрешительными процедурами, подбором участка и получением кредита по государственной программе.