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Город Проект на пять миллиардов: в Ярославской области на Волге появилась плавучая часовня

Проект на пять миллиардов: в Ярославской области на Волге появилась плавучая часовня

Она стала частью масштабного проекта «Люди-Рыбы»

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1 комментарий
На Волге появилась плавучая часовня | Источник: правительство Ярославской областиНа Волге появилась плавучая часовня | Источник: правительство Ярославской области

На Волге появилась плавучая часовня

Источник:

правительство Ярославской области

В Ярославской области на берегу Волги появилась плавучая часовня. Ее установили в Некрасовском округе.

Часовня — часть масштабного проекта «Люди-Рыбы», в который входит строительство бутик-отелей на 145 мест, яхт-клуба, двух ресторанов, спа-комплексов, бань, мини-ферм, мастерских и других объектов.

«Общий объем инвестиций в проект составит более пяти миллиардов рублей, будет создано 280 рабочих мест», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Власти показали эскизы проекта | Источник: правительство Ярославской областиВласти показали эскизы проекта | Источник: правительство Ярославской области
В Некрасовском районе появится новая база отдыха | Источник: правительство Ярославской областиВ Некрасовском районе появится новая база отдыха | Источник: правительство Ярославской области
Проект оценивают в несколько миллиардов рублей | Источник: правительство Ярославской областиПроект оценивают в несколько миллиардов рублей | Источник: правительство Ярославской области

Открыть первую очередь комплекса планируют в 2028 году. Правительство Ярославской области помогает инвестору. В частности, с разрешительными процедурами, подбором участка и получением кредита по государственной программе.

Инвестсоглашение о проекте «Люди-Рыбы» было заключено в 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме правительством Ярославской области и инвестором ООО «Заповедные земли». Тогда сообщалось, что на берегу Волги появится три точки отдыха для туристов.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Часовня Волга Туристический комплекс
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Комментарии
1
Гость
1 час
Пусть это получится!!
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