На въезде в Ярославль установят светящиеся триколоры с гербами

На въезде в город хотят установить светящийся триколор с гербами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, «Госзакупки»

На въезде в Ярославль со стороны Костромы установят световые триколоры и гербы региона и Российской Федерации. 24 июля на сайте госзакупок объявлен поиск подрядчика для проведения работ.

«Изделие должно представлять собой декоративную фигуру в виде лепестков „Триколор“ из двух плоскостей из термопластичного полимера винилхлорида с узорами из полиметилакрилата в соответствии с представленным эскизом. <…> Конструкция должна быть двухсторонней», — говорится в техническом задании для будущего подрядчика.

Как уточняется в документе, в основании конструкции предусмотрены боковые световые проекции, направленные на гербы. Используемые материалы, в том числе блоки питания и светодиоды, должны быть новыми и сертифицированными.

Светящийся триколор с гербами установят воль трассы на въезде в Ярославль со стороны Костромы Источник: «Госзакупки»

Так вблизи выглядит светящаяся установка Источник: «Госзакупки»

Подрядчику предстоит завершить все работы в течение 21 дня с момента заключения контракта. Также он обязан будет обеспечить гарантию на конструкции сроком в один год и оперативное устранение возможных неисправностей. За работы ему готовы заплатить 8 млн 632 тысячи рублей.

Проект реализуется за счет областного бюджета.