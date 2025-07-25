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Город На въезде в Ярославль установят светящиеся триколоры с гербами

На въезде в Ярославль установят светящиеся триколоры с гербами

Фото проекта

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10 комментариев
На въезде в город хотят установить светящийся триколор с гербами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, «Госзакупки»На въезде в город хотят установить светящийся триколор с гербами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, «Госзакупки»

На въезде в город хотят установить светящийся триколор с гербами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, «Госзакупки»

На въезде в Ярославль со стороны Костромы установят световые триколоры и гербы региона и Российской Федерации. 24 июля на сайте госзакупок объявлен поиск подрядчика для проведения работ.

«Изделие должно представлять собой декоративную фигуру в виде лепестков „Триколор“ из двух плоскостей из термопластичного полимера винилхлорида с узорами из полиметилакрилата в соответствии с представленным эскизом. <…> Конструкция должна быть двухсторонней», — говорится в техническом задании для будущего подрядчика.

Как уточняется в документе, в основании конструкции предусмотрены боковые световые проекции, направленные на гербы. Используемые материалы, в том числе блоки питания и светодиоды, должны быть новыми и сертифицированными.

Светящийся триколор с гербами установят воль трассы на въезде в Ярославль со стороны Костромы | Источник: «Госзакупки»Светящийся триколор с гербами установят воль трассы на въезде в Ярославль со стороны Костромы | Источник: «Госзакупки»

Светящийся триколор с гербами установят воль трассы на въезде в Ярославль со стороны Костромы

Источник:

«Госзакупки»

Так вблизи выглядит светящаяся установка | Источник: «Госзакупки»Так вблизи выглядит светящаяся установка | Источник: «Госзакупки»

Так вблизи выглядит светящаяся установка

Источник:

«Госзакупки»

Подрядчику предстоит завершить все работы в течение 21 дня с момента заключения контракта. Также он обязан будет обеспечить гарантию на конструкции сроком в один год и оперативное устранение возможных неисправностей. За работы ему готовы заплатить 8 млн 632 тысячи рублей.

Проект реализуется за счет областного бюджета.

Ранее власти объявляли поиск подрядчика для установки смотровой площадки в Петропавловском парке. За работы регион готов заплатить 7,9 млн рублей.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Госзакупки Триколор
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Комментарии
10
Гость
36 минут
А может на набережной ротонду отремонтировать. А то плакать, что идёт ремонт не соответствует действительности
Гость
38 минут
Ну заживём! Медицина доступна станет. Во Фрунзенском новая поликлиника засветился!
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