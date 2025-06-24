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Город В Ярославле могут открыть еще один пляж. Где его оборудуют

В Ярославле могут открыть еще один пляж. Где его оборудуют

В городе работают три зоны отдыха у воды

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15 комментариев
В Ярославле хотят оборудовать пляж в Павловской роще | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле хотят оборудовать пляж в Павловской роще | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле хотят оборудовать пляж в Павловской роще

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле может появиться еще один городской пляж. Об этом стало известно на открытом совещании в мэрии 24 июня.

«С целью организации дополнительных мест возможных для организации пляжей в городе нами организовано мероприятие по дополнительному обследованию акватории Волги в районе Павловской рощи», — сообщил начальник управления по делам гражданской обороны Александр Белозеров.

Летом 2025 года в городе оборудованы для купания три зоны отдыха у воды:

  • Заволжский район, Тверицкая набережная;

  • Дзержинский, 1-я Норская набережная;

  • Подзеленье, Которосльная набережная.

На городских пляжах работают отряды Ярославского «Общества спасения на водах», ежедневно на дежурство заступают шесть спасателей. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воды и песка. Как отметил Белозеров, по результатам исследований от 11 июня пробы песка в местах купания на официальных пляжах не соответствовали гигиеническим нормативам.

«На всех пляжах были подняты красные флаги, информирующие о запрете купания. Дополнительно на информационных стендах, в кабинках переодевания были размещены аншлаги с информацией, что купание не рекомендуется в связи с несоответствием проб воды», — объяснил начальник управления по делам гражданской обороны Александр Белозеров.

Специалисты уже приступили к водолазному обследованию берега. При положительных результатах будут согласовывать организацию пляжа.

«Необходимо будет определить собственника пляжа, определить водопользование», — пояснил он.

Ранее мы публиковали список мест, где купаться запрещено.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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Комментарии
15
Гость
3 часа
Читаем: «могли бы открыть, но не откроют».
Гость
4 часа
Люди где удобно там и купаются, а оборудованный это пляж или дикий...
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