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Город Фоторепортаж Жутковато смотрится: нейросеть показала, как бы выглядел Ярославль после апокалипсиса

Жутковато смотрится: нейросеть показала, как бы выглядел Ярославль после апокалипсиса

От этих кадров становится не по себе

737
7 комментариев
Нейросеть обработала фотографии Ярославля в стиле апокалипсиса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4oНейросеть обработала фотографии Ярославля в стиле апокалипсиса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4o

Нейросеть обработала фотографии Ярославля в стиле апокалипсиса

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4o

Нейросети продолжают создавать тренды. За прошедший месяц различные паблики в социальных сетях делали подборки с постапокалиптичными пейзажами. Нам стало интересно посмотреть на Ярославль в подобной обработке.

Пугающие фото — в этой подборке. Осмелились бы прогуляться по такому Ярославлю?

Площадь Труда заросла травой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4oПлощадь Труда заросла травой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4o

Площадь Труда заросла травой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4o

Деревья на набережной стали еще больше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4oДеревья на набережной стали еще больше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4o

Деревья на набережной стали еще больше

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4o

Все окна Вознесенских казарм выбиты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4oВсе окна Вознесенских казарм выбиты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4o

Все окна Вознесенских казарм выбиты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4o

Недострой на Октябрьской площади отлично вписался в апокалиптическую атмосферу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4oНедострой на Октябрьской площади отлично вписался в апокалиптическую атмосферу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4o

Недострой на Октябрьской площади отлично вписался в апокалиптическую атмосферу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4o

Из дыр на фасаде ТЮЗа свисают растения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4oИз дыр на фасаде ТЮЗа свисают растения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4o

Из дыр на фасаде ТЮЗа свисают растения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4o

«Яавтобус» уже не такой желтый | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4o«Яавтобус» уже не такой желтый | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4o

«Яавтобус» уже не такой желтый

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4o

Несмотря на заросли и разрушенный фасад, Волковский театр узнается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4oНесмотря на заросли и разрушенный фасад, Волковский театр узнается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4o

Несмотря на заросли и разрушенный фасад, Волковский театр узнается

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Юрий Орлов / Городские медиа, нейросеть GPT-4o

На нашем сайте уже не раз выходили материалы, где нейросеть показывала столицу Золотого кольца в ином обличии. Например, мы подхватили популярный тренд на обработку в стиле аниме Хаяо Миядзаки, показывали Ярославль, который стал курортным городом, и смотрели на горожан, ставших медведями.

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
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Комментарии
7
JayroslavMudryi
1 час
А сейчас что лучше что ли выглядит?
Гость
1 час
а по-моему 25 лет по плану тоже самое
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