Жутковато смотрится: нейросеть показала, как бы выглядел Ярославль после апокалипсиса

Нейросети продолжают создавать тренды. За прошедший месяц различные паблики в социальных сетях делали подборки с постапокалиптичными пейзажами. Нам стало интересно посмотреть на Ярославль в подобной обработке.

Пугающие фото — в этой подборке. Осмелились бы прогуляться по такому Ярославлю?

На нашем сайте уже не раз выходили материалы, где нейросеть показывала столицу Золотого кольца в ином обличии. Например, мы подхватили популярный тренд на обработку в стиле аниме Хаяо Миядзаки, показывали Ярославль, который стал курортным городом, и смотрели на горожан, ставших медведями.