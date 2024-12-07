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Город Летний театр, смотровая площадка: в Ярославле представили концепцию благоустройства Стрелки

Летний театр, смотровая площадка: в Ярославле представили концепцию благоустройства Стрелки

Показываем эскизы

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39 комментариев

Стрелку в Ярославле хотят по-новому благоустроить

Источник:

В Ярославле представили концепцию благоустройства Стрелки. Эскизный проект, который разработала автономная некоммерческая организация «Центр развития городских территорий», 6 декабря рассмотрели на Градостроительном совете Ярославля.

— Стрелка, символ Ярославля, представляет собой сплав прошлого и настоящего, но нуждается в особенностях, чтобы выделиться среди других мест в городе. Проект предусматривает создание общественных зон для проведения концертов и фестивалей, реконструкцию набережных с освещением и новой плиткой, а также воссозданием смотровой площадки, — рассказал депутат муниципалитета Игорь Пятковский, который участвовал в обсуждениях.

Во время благоустройства хотят сохранить исторический облик этого места и создать комфортную зону отдыха. Здесь может появиться многофункциональное городское пространство со сценой для проведения мероприятий, концертов, фестиваля «Пир на Волге», а также летний театр и смотровая площадка. Авторы концепции предложили изменить конфигурацию пешеходных маршрутов, чтобы они стали более удобными, отремонтировать покрытие, фонтаны, лестницу у памятника 1000-летия города.

План размещения будущих объектов на Стрелке

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Сроки реализации проекта пока не определены. Саму концепцию направили на доработку. Участники Градсовета порекомендовали, например, более детально проработать и дополнить зону вблизи воды, чтобы посетители могли наслаждаться видом противоположного берега и слиянием Волги и Которосли.

— Проект должен пройти этап доработки, удовлетворив все предъявленные к нему требования. Это потребует времени и ресурсов. Доработанный проект будет рассмотрен еще раз в следующем году, — пояснил Игорь Пятковский.

АНО «Центр развития городских территорий» была образована в августе 2024 года. Учредитель — муниципалитет Ярославля. Директор — Виктория Седова. Также она, по данным сервиса «Контур.Фокус», является гендиректором ярославской компании «Сад-Сервис», которая оказывает услуги ландшафтного дизайна (чистая прибыль на конец 2023 года — 609 тысяч рублей).

У места слияния Волги и Которосли на Стрелке хотят сделать смотровую площадку

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У воды поставят скамейки-качели под навесами

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Можно будет посидеть и полюбоваться видом на реку

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Зоны отдыха появятся и в других местах

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На Стрелке хотят сделать летний театр

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Зона театра расположится справа от стелы

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Зимой на Стрелке можно будет ставить елку

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Благоустройство Ярославль Набережная Волга Которосль
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Комментарии
39
Гость
3 часа
Достали,кидать деньги на ветер,памятник теплосетям,дорогам и закрытым поликлинник ам,нуждающимся в очереди,лысому городу, полуразрушенным зданиям Вот это будет в тренде!!!
Гость
3 часа
Все эти проектв стоят денег. А на реализацию нет денег. А если на все это есть дегьги, то почему нет денег на поликлинику взамен закрывшейся?
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