Летний театр, смотровая площадка: в Ярославле представили концепцию благоустройства Стрелки

Стрелку в Ярославле хотят по-новому благоустроить Источник: Центр развития городских территорий











В Ярославле представили концепцию благоустройства Стрелки. Эскизный проект, который разработала автономная некоммерческая организация «Центр развития городских территорий», 6 декабря рассмотрели на Градостроительном совете Ярославля.

— Стрелка, символ Ярославля, представляет собой сплав прошлого и настоящего, но нуждается в особенностях, чтобы выделиться среди других мест в городе. Проект предусматривает создание общественных зон для проведения концертов и фестивалей, реконструкцию набережных с освещением и новой плиткой, а также воссозданием смотровой площадки, — рассказал депутат муниципалитета Игорь Пятковский, который участвовал в обсуждениях.

Во время благоустройства хотят сохранить исторический облик этого места и создать комфортную зону отдыха. Здесь может появиться многофункциональное городское пространство со сценой для проведения мероприятий, концертов, фестиваля «Пир на Волге», а также летний театр и смотровая площадка. Авторы концепции предложили изменить конфигурацию пешеходных маршрутов, чтобы они стали более удобными, отремонтировать покрытие, фонтаны, лестницу у памятника 1000-летия города.

План размещения будущих объектов на Стрелке Источник: Центр развития городских территорий











Сроки реализации проекта пока не определены. Саму концепцию направили на доработку. Участники Градсовета порекомендовали, например, более детально проработать и дополнить зону вблизи воды, чтобы посетители могли наслаждаться видом противоположного берега и слиянием Волги и Которосли.

— Проект должен пройти этап доработки, удовлетворив все предъявленные к нему требования. Это потребует времени и ресурсов. Доработанный проект будет рассмотрен еще раз в следующем году, — пояснил Игорь Пятковский.

АНО «Центр развития городских территорий» была образована в августе 2024 года. Учредитель — муниципалитет Ярославля. Директор — Виктория Седова. Также она, по данным сервиса «Контур.Фокус», является гендиректором ярославской компании «Сад-Сервис», которая оказывает услуги ландшафтного дизайна (чистая прибыль на конец 2023 года — 609 тысяч рублей).

У места слияния Волги и Которосли на Стрелке хотят сделать смотровую площадку Источник: Центр развития городских территорий











У воды поставят скамейки-качели под навесами Источник: Центр развития городских территорий











Можно будет посидеть и полюбоваться видом на реку Источник: Центр развития городских территорий











Зоны отдыха появятся и в других местах Источник: Центр развития городских территорий











На Стрелке хотят сделать летний театр Источник: Центр развития городских территорий











Зона театра расположится справа от стелы Источник: Центр развития городских территорий











Зимой на Стрелке можно будет ставить елку Источник: Центр развития городских территорий









