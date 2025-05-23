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Город Отблескивает серебром на солнце: в центре Ярославля установили новую скульптуру — фото

Отблескивает серебром на солнце: в центре Ярославля установили новую скульптуру — фото

Кто установил арт-объект

1 284
14 комментариев
Новый медведь установлен в центре Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНовый медведь установлен в центре Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новый медведь установлен в центре Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля установили новую скульптуру-медведя. Серебристая фигура выше человеческого роста появилась у входа в торговый центр «Волков-Плаза» во Власьевском сквере.

На табличке написано название ресторана «Бирукка», расположенного внутри торгового центра. В заведении корреспонденту 76.RU рассказали, что скульптуру заказали из другого города.

«Заказывали его из Москвы, его изготавливали специально для нас. Мы его выбрали по двум причинам: во-первых, наш ресторан называется „Бирукка“, что на санскрите значит „Медведь“. И это символ нашего ресторана. И, конечно же, это главный символ Ярославля. Нам хотелось сделать некий арт-объект, который будет притягивать внимание граждан, жителей, туристов, и, конечно же, рассказывать о нашем ресторане», — рассказали в заведении.

Медведя привезли из другого города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМедведя привезли из другого города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Медведя привезли из другого города

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Медведя изготавливали в течение нескольких месяцев. В Ярославль его привезли на грузовой машине. Установка заняла полдня.

В заведении уточнили, что место установки было согласовано с городскими властями. Медведь будет установлен в этой локации на постоянной основе. Люди уже начали фотографироваться с новой скульптурой.

«Там уже очереди с утра», — рассказали в ресторане.

Медведь будет стоять на центральной площади на постоянной основе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМедведь будет стоять на центральной площади на постоянной основе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Медведь будет стоять на центральной площади на постоянной основе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как вам новая скульптура?

Очень ярко!
Не очень заметно, потому что в Ярославле и так много медведей
Напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Медведь Скульптура Ресторан
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Комментарии
14
Гость
6 часов
Жаль, страны Медведии Нет в энциклопедии. Есть зато Монголия, Мексика на «М», С Мальтой и Маврикием Тоже нет проблем. Есть еще Малайзия, Мозамбик, Мали, Только вот Медведию Как-то не учли. Но энциклопедия – Это ерунда! Просто не вмещаются Страны все туда.
Гость
5 часов
Главное не за бюджетные деньги.
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