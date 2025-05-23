Отблескивает серебром на солнце: в центре Ярославля установили новую скульптуру — фото

Новый медведь установлен в центре Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В центре Ярославля установили новую скульптуру-медведя. Серебристая фигура выше человеческого роста появилась у входа в торговый центр «Волков-Плаза» во Власьевском сквере.

На табличке написано название ресторана «Бирукка», расположенного внутри торгового центра. В заведении корреспонденту 76.RU рассказали, что скульптуру заказали из другого города.

«Заказывали его из Москвы, его изготавливали специально для нас. Мы его выбрали по двум причинам: во-первых, наш ресторан называется „Бирукка“, что на санскрите значит „Медведь“. И это символ нашего ресторана. И, конечно же, это главный символ Ярославля. Нам хотелось сделать некий арт-объект, который будет притягивать внимание граждан, жителей, туристов, и, конечно же, рассказывать о нашем ресторане», — рассказали в заведении.

Медведя привезли из другого города Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Медведя изготавливали в течение нескольких месяцев. В Ярославль его привезли на грузовой машине. Установка заняла полдня.

В заведении уточнили, что место установки было согласовано с городскими властями. Медведь будет установлен в этой локации на постоянной основе. Люди уже начали фотографироваться с новой скульптурой.

«Там уже очереди с утра», — рассказали в ресторане.

Медведь будет стоять на центральной площади на постоянной основе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









