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Город Спорный ресторан в ярославском парке не закроют до лета

Спорный ресторан в ярославском парке не закроют до лета

У истории появился новый виток

692
10 комментариев
Спорное кафе в Брагине продолжит работать до начала лета | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUСпорное кафе в Брагине продолжит работать до начала лета | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Спорное кафе в Брагине продолжит работать до начала лета

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

В Ярославле отложили рассмотрение вопроса о скандальной постройке в парке 30-летия Победы. Заседание по делу было назначено на 6 мая, но на сайте Дзержинского районного суда сообщается, что его перенесли.

«Основание — истребование доказательств», — сообщается на сайте суда.

Следующей датой заседания станет 10 июня. То есть до начала лета ресторан точно продолжит работать.

Напомним, двухэтажная пристройка к уже существующему одноэтажному кафе «На прудах» в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе Ярославля появилась осенью 2024 года. Тогда в мэрии сообщили, что участок, на котором стоит кафе, принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя. Власти добавили, что возведение новой пристройки никто не согласовывал, и соответственно это является нарушением условий договора аренды. От предпринимателя потребовали устранить нарушения, но он не сделал этого.

Власти обратились в суд. Помимо этого мэрией было принято административное решение о демонтаже постройки. Начали искать подрядчика для выполнения работ. Однако по решению суда процесс был приостановлен.

23 марта в постройке открылось кафе «Много рыбы». Его владельцы и сотрудники отказались комментировать ситуацию.

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Комментарии
10
Гость
1 час
А кто владелец новостроя узнать хотелось бы.
Гость
1 час
Цирковое представление какое-то.
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