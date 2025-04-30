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Город В Ярославле готовят постановление об ограничении продажи алкоголя: когда

В Ярославле готовят постановление об ограничении продажи алкоголя: когда

Подробности сообщили в мэрии

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4 комментария
В Ярославле хотят ограничить продажу алкоголя 9 мая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле хотят ограничить продажу алкоголя 9 мая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле хотят ограничить продажу алкоголя 9 мая

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославля готовят документ об ограничении продажи алкоголя в День Победы.

«Подготовлен проект постановления мэра Ярославля с рекомендациями предприятиям розничной торговли ограничить продажу алкоголя 9 мая 2025 года в центральной части города, а также по пути следования Бессмертного полка», — прокомментировали порталу 76.RU в пресс-службе городской администрации.

Напомним, практика по ограничению продажи спиртных напитков в дни массовых праздников существует в Ярославле уже несколько лет. Чаще всего такие рекомендации в адрес торговых точек власти направляют в преддверии Нового года, Дня города, Дня Победы.

Между тем в Ярославской области с 1 марта вступит в силу закон об ограничении продажи алкоголя. Он касается заведений общепита, которые находятся в многоквартирных домах. Для них введен запрет продажи алкогольных напитков в период с 23:00 до 8:00. Исключением стали рестораны, имеющие лицензию на продажу спиртного — таких заведений ограничения не коснулись.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Власть Алкоголь Закон Запрет
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Комментарии
4
Гость
1 час
Алкаши как пили, так и будут пить. Даже если убрать из продажи весь алкоголь, всё равно найдут
Гость
28 минут
Zато НАРКОТА ПОВСЮДУ 24/7
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