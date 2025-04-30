В Ярославле готовят постановление об ограничении продажи алкоголя: когда

В Ярославле хотят ограничить продажу алкоголя 9 мая Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Власти Ярославля готовят документ об ограничении продажи алкоголя в День Победы.

«Подготовлен проект постановления мэра Ярославля с рекомендациями предприятиям розничной торговли ограничить продажу алкоголя 9 мая 2025 года в центральной части города, а также по пути следования Бессмертного полка», — прокомментировали порталу 76.RU в пресс-службе городской администрации.

Напомним, практика по ограничению продажи спиртных напитков в дни массовых праздников существует в Ярославле уже несколько лет. Чаще всего такие рекомендации в адрес торговых точек власти направляют в преддверии Нового года, Дня города, Дня Победы.