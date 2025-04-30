В Ярославле готовят постановление об ограничении продажи алкоголя: когда

Власти Ярославля готовят документ об ограничении продажи алкоголя в День Победы.
«Подготовлен проект постановления мэра Ярославля с рекомендациями предприятиям розничной торговли ограничить продажу алкоголя 9 мая 2025 года в центральной части города, а также по пути следования Бессмертного полка», — прокомментировали порталу 76.RU в пресс-службе городской администрации.
Напомним, практика по ограничению продажи спиртных напитков в дни массовых праздников существует в Ярославле уже несколько лет. Чаще всего такие рекомендации в адрес торговых точек власти направляют в преддверии Нового года, Дня города, Дня Победы.
Между тем в Ярославской области с 1 марта вступит в силу закон об ограничении продажи алкоголя. Он касается заведений общепита, которые находятся в многоквартирных домах. Для них введен запрет продажи алкогольных напитков в период с 23:00 до 8:00. Исключением стали рестораны, имеющие лицензию на продажу спиртного — таких заведений ограничения не коснулись.