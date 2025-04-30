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Город 9 Мая в Ярославле Парад, шествие «Бессмертного полка», салют: как Ярославль отметит День Победы

Парад, шествие «Бессмертного полка», салют: как Ярославль отметит День Победы

Появилась программа мероприятий на 9 мая

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8 комментариев
В Ярославле 9 мая пройдет парад | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле 9 мая пройдет парад | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле 9 мая пройдет парад

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В День Победы в Ярославле пройдет праздничный парад, шествие «Бессмертный полк» и салют. О том, какие мероприятия запланированы 9 мая сообщили в правительстве региона.

«В этом году мы празднуем 80-летие Великой Победы. Это особенная дата для всех поколений, и отметить ее необходимо достойно», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Основные праздничные события развернутся в Ярославле на Советской площади, у на площадке у Вечного огня, Стрелке и Первомайском бульваре.

Парад

Торжества стартуют в 10 часов на Советской площади с выноса легендарного Знамени Победы и Государственного флага России. По площади пройдут военнослужащие Ярославского гарнизона, силовых ведомств, курсанты и кадеты, а также представители молодежных патриотических объединений. Далее состоится парад военной техники. Также транспортная колонна проедет по крупным улицам всех районов города.

Концерты

С 10:45 до 11:45 на Советской площади пройдет праздничный концерт «Бал Победы» (0+). В нем примут участие ярославские творческие коллективы Ярославля Еще один концерт ярославских творческих коллективов «Во славу Победы!» (0+) на этой площадке запланирован с 20:30 до 22:00.

Праздничные программы и концерты пройдут с 15.00 до 18.00 на острове Даманском, в парке «Нефтяник». Днем на улицах Андропова, Революционной, в Демидовском сквере запланированы интерактивные программы.

Бессмертный полк

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в традиционном формате шествия. На 10:00 назначен сбор участников. Местом сбора станет улица Советская на участке от улицы Победы до разворотного кольца у шинного завода. Шествие стартует в 11:00. Маршрут пройдет по улице Советской, через Советскую площадь, далее по улице Почтовой до монумента «Вечный огонь». Длина пути составит около 2,5 километра.

Кинотеатр под открытым небом

После прохождения «Бессмертного полка» на Советской площади пройдет показ фильмов военных лет в кинотеатре под открытым небом. В программе классика советского кино: «В шесть часов вечера после войны» (6+), «Небесный тихоход» (0+), «Беспокойное хозяйство» (0+) и другие. Показ фильмов пройдет до 20:30.

Концерты под окнами ветеранов

В этом году продолжится традиция творческих номеров во дворах домов, где живут ветераны. Всего в регионе запланировано более пятидесяти концертов таких «фронтовых бригад».

Салют

Завершится праздник в Ярославле фейерверком на Стрелке в 22:00.

Напомним, из-за празднования Дня Победы в Ярославле массово перекроют для движения улицы города.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
День Победы Праздник
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Комментарии
8
Гость
2 часа
Не до праздников нам, когда в Стране и в Мире, такое происходит!
Гость
2 часа
Может поручить Черноморскому флоту взять к 9 мая Одессу?
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