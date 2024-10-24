НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 751мм 66%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,64
EUR 104,38
Домина за 1,2 млн
Ярославна на конкурсе красоты
Благоустройство парков
Переименование Ярославля
Разборки из-за проезда
Странные грибы
Зачисление в школы
Что подорожало в Ярославле
Город подробности Купить станет сложнее: в Ярославской области ужесточат правила продажи алкоголя

Купить станет сложнее: в Ярославской области ужесточат правила продажи алкоголя

После 23:00 запретят продажу спиртного

1 160
28 комментариев

В Ярославле станет труднее покупать пиво ночью

В Ярославской области станет сложнее покупать алкоголь ночью. Соответствующий законопроект внес губернатор Михаил Евраев на рассмотрение в Ярославскую областную думу 22 октября.

Власти хотят запретить продавать спиртное с 23:00 до 08:00 в кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах. Исключением станут рестораны. Там, по закону, можно будет приобрести алкоголь ночью. А вот «наливайки» — в пролете.

Судя по тексту документа, даже днем продавать алкоголь в заведениях, расположенных в жилых домах, можно будет лишь в том случае, если их площадь превышает 25 квадратных метров. При этом территория летних веранд учитываться не будет.

— Розничная продажа алкогольной продукции [на площадках] в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 25 квадратных метров без учета площади сезонного зала, — говорится в предложении изменения закона.

Также для заведений ужесточаются правила дневной продажи слабоалкогольных напитков. Согласно изменениям, продавать пиво и пивные напитки, сидр, пуаре (грушевый сидр. — Прим. ред.), медовуху можно будет лишь в ресторанах, барах, кафе и буфетах. В том числе тех, что располагаются в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

Важно заметить, чтобы изменения вступили в силу, документ должны одобрить депутаты Ярославской областной думы.

Как считаете, правильная ли это мера?

Конечно, давно пора ограничить продажу алкоголя
Считаю, что это жесткая мера. Нет ничего критичного в ночной продаже спиртного в жилых домах
Я не пью, поэтому мне без разницы
Отвечу в комментариях

Напомним, в Ярославской области уже запретили работу круглосуточных «наливаек». Это произошло после подписания президентом Владимиром Путиным закона, который наделил власти регионов России правом запрещать розничную торговлю алкоголем, включая точки общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Мы объясняли, что это значит.

ПО ТЕМЕ
Продажа алкоголя Спиртное Бары Законопроект Пиво
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
Гость
2 часа
Странно - обычно в новостях под таким заголовком подразумевается деревня "Нижние пупки" в самой отдаленной от Ярославля части области. Ну Шибаева! Ну удивила! Никто уже и не ожидал такого
Гость
2 часа
Наконец то дошло до депутатиков!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Сложно объяснить, почему не пью даже бокальчик». Россиянка рассказала, почему стала трезвенницей и есть ли в этом минусы
Анонимное мнение
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
Хамство, невежество и мракобесие: врач-педиатр — о том, что его бесит в пациентах
Анонимное мнение
Мнение
Родители-правокачатели и высокомерные завучи: физрук объяснил, почему сбежал из школы
Анонимное мнение
Мнение
Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление