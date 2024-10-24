Купить станет сложнее: в Ярославской области ужесточат правила продажи алкоголя

В Ярославле станет труднее покупать пиво ночью Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











В Ярославской области станет сложнее покупать алкоголь ночью. Соответствующий законопроект внес губернатор Михаил Евраев на рассмотрение в Ярославскую областную думу 22 октября.

Власти хотят запретить продавать спиртное с 23:00 до 08:00 в кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах. Исключением станут рестораны. Там, по закону, можно будет приобрести алкоголь ночью. А вот «наливайки» — в пролете.

Судя по тексту документа, даже днем продавать алкоголь в заведениях, расположенных в жилых домах, можно будет лишь в том случае, если их площадь превышает 25 квадратных метров. При этом территория летних веранд учитываться не будет.

— Розничная продажа алкогольной продукции [на площадках] в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 25 квадратных метров без учета площади сезонного зала, — говорится в предложении изменения закона.

Также для заведений ужесточаются правила дневной продажи слабоалкогольных напитков. Согласно изменениям, продавать пиво и пивные напитки, сидр, пуаре (грушевый сидр. — Прим. ред.), медовуху можно будет лишь в ресторанах, барах, кафе и буфетах. В том числе тех, что располагаются в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

Важно заметить, чтобы изменения вступили в силу, документ должны одобрить депутаты Ярославской областной думы.

Как считаете, правильная ли это мера? Конечно, давно пора ограничить продажу алкоголя Считаю, что это жесткая мера. Нет ничего критичного в ночной продаже спиртного в жилых домах Я не пью, поэтому мне без разницы Отвечу в комментариях