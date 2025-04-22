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Город Скончался известный архитектор Зураб Церетели. Что он сделал для Ярославля

Скончался известный архитектор Зураб Церетели. Что он сделал для Ярославля

Вспоминаем работы скульптора

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2 комментария
Скончался Зураб Церетели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Артем Молчанов / TelegramСкончался Зураб Церетели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Артем Молчанов / Telegram

Скончался Зураб Церетели

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Артем Молчанов / Telegram

22 апреля на 92 году жизни скончался Зураб Церетели. Он был известным архитектором, скульптором. В Ярославле, как и во многих других городах России, можно увидеть его работы.

«Зураб Константинович к 1000-летию Ярославля преподнес в дар его бронзовый символ — скульптуру медведя», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Памятник медведю-рыбаку установлен в парке 1000-летия, который находится около КЗЦ «Миллениум».

Памятник установлен в парке 1000-летия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПамятник установлен в парке 1000-летия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Памятник установлен в парке 1000-летия

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Работы Церетели также можно увидеть в Борисоглебском районе, там установлены памятники Иринарху Затворнику и святому воину Александру Пересвету.

Иринарх Ростовский  — преподобный Русской церкви, затворник Ростовского Борисоглебского монастыря на Устье. Родился в 1548 году в селе Кондаково Ростовского уезда (ныне Ростовский район Ярославской области) в крестьянской семье.

Александр Пересвет — русский монах-воин, инок Троице-Сергиевского монастыря.

«В этом году в Ярославле запланирована установка памятника императрице Екатерине II, который также создал знаменитый скульптор», — добавил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

На картинке сравнили рост статуи и человека | Источник: мэрия ЯрославляНа картинке сравнили рост статуи и человека | Источник: мэрия Ярославля

На картинке сравнили рост статуи и человека

Источник:

мэрия Ярославля

Идея об установке памятника Екатерине II прозвучала в 2023 году. Инициатором был Зураб Церетели. Изначально скульптура должна была быть высотой около 8 метров. Ее хотели установить на пересечении улиц Революционной и Андропова. Высота для данного места не подходила. Было принято решение изменить ее размер. Теперь высота скульптуры составит 4,9 метра: из них памятник — 3,5 метра, монумент — 1,3 метра.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Архитектор Скульптуры
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Комментарии
2
Гость
12 минут
«Пушкин — наше всё, Путин — наше всегда, а Церетели — наше везде».
Гость
9 минут
главное что бы небыло последователей этого ваятеля
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