Скончался известный архитектор Зураб Церетели. Что он сделал для Ярославля

22 апреля на 92 году жизни скончался Зураб Церетели. Он был известным архитектором, скульптором. В Ярославле, как и во многих других городах России, можно увидеть его работы.
«Зураб Константинович к 1000-летию Ярославля преподнес в дар его бронзовый символ — скульптуру медведя», — рассказал губернатор Михаил Евраев.
Памятник медведю-рыбаку установлен в парке 1000-летия, который находится около КЗЦ «Миллениум».
Работы Церетели также можно увидеть в Борисоглебском районе, там установлены памятники Иринарху Затворнику и святому воину Александру Пересвету.
Иринарх Ростовский — преподобный Русской церкви, затворник Ростовского Борисоглебского монастыря на Устье. Родился в 1548 году в селе Кондаково Ростовского уезда (ныне Ростовский район Ярославской области) в крестьянской семье.
Александр Пересвет — русский монах-воин, инок Троице-Сергиевского монастыря.
«В этом году в Ярославле запланирована установка памятника императрице Екатерине II, который также создал знаменитый скульптор», — добавил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Идея об установке памятника Екатерине II прозвучала в 2023 году. Инициатором был Зураб Церетели. Изначально скульптура должна была быть высотой около 8 метров. Ее хотели установить на пересечении улиц Революционной и Андропова. Высота для данного места не подходила. Было принято решение изменить ее размер. Теперь высота скульптуры составит 4,9 метра: из них памятник — 3,5 метра, монумент — 1,3 метра.