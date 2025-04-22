Скончался известный архитектор Зураб Церетели. Что он сделал для Ярославля

Скончался Зураб Церетели Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Артем Молчанов / Telegram











22 апреля на 92 году жизни скончался Зураб Церетели. Он был известным архитектором, скульптором. В Ярославле, как и во многих других городах России, можно увидеть его работы.

«Зураб Константинович к 1000-летию Ярославля преподнес в дар его бронзовый символ — скульптуру медведя», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Памятник медведю-рыбаку установлен в парке 1000-летия, который находится около КЗЦ «Миллениум».

Памятник установлен в парке 1000-летия Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Работы Церетели также можно увидеть в Борисоглебском районе, там установлены памятники Иринарху Затворнику и святому воину Александру Пересвету.

Иринарх Ростовский — преподобный Русской церкви, затворник Ростовского Борисоглебского монастыря на Устье. Родился в 1548 году в селе Кондаково Ростовского уезда (ныне Ростовский район Ярославской области) в крестьянской семье. Александр Пересвет — русский монах-воин, инок Троице-Сергиевского монастыря.

«В этом году в Ярославле запланирована установка памятника императрице Екатерине II, который также создал знаменитый скульптор», — добавил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

На картинке сравнили рост статуи и человека Источник: мэрия Ярославля









