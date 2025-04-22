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Город Стал известен график работы медучреждений в Ярославской области в майские праздники

Стал известен график работы медучреждений в Ярославской области в майские праздники

В Минздраве рассказали, какие дни будут нерабочими

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3 комментария
Стал известен график работы медицинских учереждений в майские праздники | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСтал известен график работы медицинских учереждений в майские праздники | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Стал известен график работы медицинских учереждений в майские праздники

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

22 апреля в Минздраве Ярославской области сообщили, что во время медицинских праздников на станциях и в отделениях скорой помощи будут организовано круглосуточное дежурство врачей, включая терапевтов и педиатров.

«Стационарная и экстренная медицинская помощь пациентам будет оказываться в полном объёме. Во всех медорганизациях сформированы дежурные бригады, утверждены графики дежурства врачей и среднего медперсонала», — сообщили в Минздраве по Ярославской области.

Как сообщили в ведомстве, в Ярославской области во время майских праздников медицинские учреждения будут работать по графику:

  • 1 и 9 мая — нерабочие праздничные дни

  • 4, 8 и 11 мая — по графику выходного дня

  • 2, 3 и 10 мая — по графику субботы (при 6-дн. рабочей неделе)

«Биохимические, токсикологические лаборатории и лаборатории, проводящие диагностические исследования на новую коронавирусную инфекцию будут работать без выходных», — дополнили в Минздраве по Ярославской области.

Ранее мы собрали список мест, куда можно улететь из Ярославля на майские праздники.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Больница График работы Майские праздники
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Комментарии
3
Гость
1 час
Если они будут работать - это не значит , что заболевший попадет на прием. 100 причин будет, чтобы не принять пациента
Гость
1 час
А график заболеваемости и ассортимент заболеваний в майские праздники ещё не утвердили.
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