Стал известен график работы медучреждений в Ярославской области в майские праздники

Стал известен график работы медицинских учереждений в майские праздники Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











22 апреля в Минздраве Ярославской области сообщили, что во время медицинских праздников на станциях и в отделениях скорой помощи будут организовано круглосуточное дежурство врачей, включая терапевтов и педиатров.

«Стационарная и экстренная медицинская помощь пациентам будет оказываться в полном объёме. Во всех медорганизациях сформированы дежурные бригады, утверждены графики дежурства врачей и среднего медперсонала», — сообщили в Минздраве по Ярославской области.

Как сообщили в ведомстве, в Ярославской области во время майских праздников медицинские учреждения будут работать по графику:

1 и 9 мая — нерабочие праздничные дни

4, 8 и 11 мая — по графику выходного дня

2, 3 и 10 мая — по графику субботы (при 6-дн. рабочей неделе)

«Биохимические, токсикологические лаборатории и лаборатории, проводящие диагностические исследования на новую коронавирусную инфекцию будут работать без выходных», — дополнили в Минздраве по Ярославской области.