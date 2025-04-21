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Город «Стройка встала»: ярославцы сообщили об опустевшей площадке у бассейна «Лазурной»

«Стройка встала»: ярославцы сообщили об опустевшей площадке у бассейна «Лазурной»

Власти пояснили, что происходит с реконструкцией спортивного объекта

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5 комментариев
Таким должен стать бассейн «Лазурный» в Ярославле после ремонта | Источник: ЗАО&nbsp;«ЯРОСЛАВГРАЖДАНПРОЕКТ»Таким должен стать бассейн «Лазурный» в Ярославле после ремонта | Источник: ЗАО&nbsp;«ЯРОСЛАВГРАЖДАНПРОЕКТ»

Таким должен стать бассейн «Лазурный» в Ярославле после ремонта

Источник:

ЗАО «ЯРОСЛАВГРАЖДАНПРОЕКТ»

Жителей ярославля встревожила ситуация с реконструкцией бассейна «Лазурный» на улице Чкалова. По словам местных жителей, на площадке уже длительное время не видно никаких работ.

«А кто-нибудь знает, почему с бассейна „Лазурный“ ушли подрядчики? Уже недели три как стройка встала», — написал ярославец в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

Ситуацию прокомментировали в мэрии Ярославля:

«В настоящее время завершены работы по демонтажу внутри здания. С целью подготовки объекта к выполнению строительно-монтажных работ — устройству полов, перегородок, внутренних инженерных коммуникаций в настоящее время ведется внутренняя уборка здания и прилегающей территории. Ведется закупка оборудования для выполнения строительно-монтажных работ. Согласно технологическому процессу на объекте в настоящий момент находится достаточное количество рабочих».

Напомним, бассейн «Лазурный» на улице Чкалова в Ярославле был открыт в 1979 году, он является одним из знаковых спортивных объектов города. С 1 июля 2024 года здание закрыли на реконструкцию. Здесь планируют отремонтировать основную чашу (вместо плитки ее облицуют алюминием) и детские бассейны, заменить оборудование водоподготовки, отопления и вентиляции, сделать перепланировку административно-бытовых и производственных помещений, входной группы, включая холл, раздевалку, буфет, заменить лестницы. На фасаде заменят винтажное остекление с незначительным изменением исторического рисунка. Реконструкция должна завершиться в декабре 2025 года.

Работы проводит компания «ЕКС». Стоимость ремонта — 1,1 миллиарда рублей.

Мы публиковали эксклюзивные фотографии изнутри меняющегося объекта.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Бассейн Лазурный Реконструкция Спорт
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Комментарии
5
Гость
42 минуты
Хватит врать! Чтобы убирать прилегающую территорию и закупать оборудование для строительно-монтажных работ, не надо останавливать работы. Это параллельные процессы.
Гость
36 минут
Пропал бассейн.
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