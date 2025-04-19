Освоение земель и создание курорта. Как Сочи выглядел больше 100 лет назад — уникальные фото в цвете

В 1864 году завершилась Кавказская война. После этого новые территории начали активно заселять, сюда переезжали русские, украинцы, белорусы, молдаване, эстонцы, армяне и другие крестьяне. Годами они осваивали земли. А уже в конце XIX века здесь начали строить дачи и виллы для известных отечественных деятелей, а затем и гостиницы с санаториями. Постепенно Сочи становится курортом, тогда еще доступным для многих. Знаковым событием стала открытие курорта «Кавказская Ривьера» в 1909 году.