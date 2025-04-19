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Город Освоение земель и создание курорта. Как Сочи выглядел больше 100 лет назад — уникальные фото в цвете

Освоение земель и создание курорта. Как Сочи выглядел больше 100 лет назад — уникальные фото в цвете

Показываем кадры, сделанные в 1900-х

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1 комментарий
Пляж «Кавказская Ривьера», 1914 год | Источник: BspChannelПляж «Кавказская Ривьера», 1914 год | Источник: BspChannel

Пляж «Кавказская Ривьера», 1914 год

Источник:

BspChannel

В 1864 году завершилась Кавказская война. После этого новые территории начали активно заселять, сюда переезжали русские, украинцы, белорусы, молдаване, эстонцы, армяне и другие крестьяне. Годами они осваивали земли. А уже в конце XIX века здесь начали строить дачи и виллы для известных отечественных деятелей, а затем и гостиницы с санаториями. Постепенно Сочи становится курортом, тогда еще доступным для многих. Знаковым событием стала открытие курорта «Кавказская Ривьера» в 1909 году.

Наши коллеги из 93.RU предлагают посмотреть, как в конце XIX — начале XX века выглядел популярный у ярославцев курорт. Автор блога BspChannel раскрасил уникальные дореволюционные кадры Сочи.

Терраса курорта «Кавказская Ривьера», 1910 год | Источник: BspChannelТерраса курорта «Кавказская Ривьера», 1910 год | Источник: BspChannel

Терраса курорта «Кавказская Ривьера», 1910 год

Источник:

BspChannel

Тоннель на Краснополянском шоссе, 1910-е | Источник: BspChannelТоннель на Краснополянском шоссе, 1910-е | Источник: BspChannel

Тоннель на Краснополянском шоссе, 1910-е

Источник:

BspChannel

Буйволы в реке у Ермоловского парка (парк имени Фрунзе), 1900–1910 год | Источник: BspChannelБуйволы в реке у Ермоловского парка (парк имени Фрунзе), 1900–1910 год | Источник: BspChannel

Буйволы в реке у Ермоловского парка (парк имени Фрунзе), 1900–1910 год

Источник:

BspChannel

Жилой дом в ауле Хаджико (Лазаревский район), 1912 год | Источник: BspChannelЖилой дом в ауле Хаджико (Лазаревский район), 1912 год | Источник: BspChannel

Жилой дом в ауле Хаджико (Лазаревский район), 1912 год

Источник:

BspChannel

Мечеть с вышкой-минаретом в ауле Хаджико, 1909 год | Источник: BspChannelМечеть с вышкой-минаретом в ауле Хаджико, 1909 год | Источник: BspChannel

Мечеть с вышкой-минаретом в ауле Хаджико, 1909 год

Источник:

BspChannel

Семья белорусских переселенцев. Конец XIX&nbsp;— начало XX века | Источник: BspChannelСемья белорусских переселенцев. Конец XIX&nbsp;— начало XX века | Источник: BspChannel

Семья белорусских переселенцев. Конец XIX — начало XX века

Источник:

BspChannel

На пляже гостиницы «Кавказская Ривьера», 1913 год | Источник: BspChannelНа пляже гостиницы «Кавказская Ривьера», 1913 год | Источник: BspChannel

На пляже гостиницы «Кавказская Ривьера», 1913 год

Источник:

BspChannel

Семья русских переселенцев. Конец XIX&nbsp;— начало XX века | Источник: BspChannelСемья русских переселенцев. Конец XIX&nbsp;— начало XX века | Источник: BspChannel

Семья русских переселенцев. Конец XIX — начало XX века

Источник:

BspChannel

Ранее мы также публиковали ретро фото Ярославля.

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Екатерина Железнова
Журналистка
Дореволюционная Россия Фото из прошлого Сочи Курорт Ретро
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Летают чайки над волною, А море сине-голубое. И с моря дует свежий ветер, И нет прекраснее на свете, Ловить приятный с моря бриз. И перекаты волн вверх вниз. Так безмятежно и красиво. Как рыба плещется игриво.
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