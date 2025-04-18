Остался лежать на чужой земле: последний бой командира орудия Николая Чернавских

Житель Свердловской области Николай Чернавских прямой наводкой уничтожал гитлеровцев даже после контузии Источник: История России в фотографиях











Погиб при форсировании реки Одер… Это всё, что известно о последнем сражении Героя Советского Союза Николая Матвеевича Чернавских. Никаких подробностей и деталей. Только трагический факт. Информации о подвигах многих героев Великой Отечественной войны до наших дней дошло крайне мало. А сколько бойцов и вовсе остались безымянными.

Только по официальным данным, пропавшими без вести считаются 2,4 миллиона военнослужащих, 6 миллионов захоронены в братских могилах. Многие так и не вернулись на Родину, остались навсегда лежать на чужой земле. Один из них — Николай Чернавских.

Николаю Чернавских присвоено звание Героя Советского Союза посмертно Источник: Патриотический интернет-проект «Герои страны»











С первых дней войны

Николай Матвеевич Чернавских родился 12 августа 1921 года в поселке Бобровском, сейчас это Сысертский городской округ Свердловской области. После окончания ремесленного училища работал на мебельной фабрике.

В октябре 1940 года 19-летнего парня призвали в ряды Красной Армии. С первых же дней Великой Отечественной войны боец без раздумья встал на защиту Родины. Солдат бесстрашно сражался на Западном, Брянском и 1-м Украинском фронтах. Был командиром орудия 685-го легкого артиллерийского ордена Ленина полка Резерва Главного Командования. В некоторых боях сержант отличился особым мужеством и отвагой.

Так, в бою за деревню Большая Каменка в Калужской области 2 апреля 1943 года Чернавских огнем из своего орудия уничтожил миномет и самоходную пушку противника. За этот бой солдату вручили медаль «За отвагу».

Разглядел врага сквозь снега и метель

18 февраля 1944 года. Село Журжинцы Черкасской области. Несмотря на буран и снежную метель, военнослужащие батареи, в составе которой служил старший сержант Чернавских, занимают противотанковую оборону.

Внезапно, сквозь сильный снег, Чернавских замечает группу вражеских солдат, готовых напасть в любую секунду. Чернавских вместе с двумя бойцами из своего расчета пошел на опережение — уничтожил семь гитлеровцев и еще четырех взял в плен.

А спустя несколько дней Чернавских вновь показал пример мужества и отваги. В бою за деревню Октябрь огнем своего орудия уничтожил сразу две минометные батареи фашистов и противотанковую пушку вместе с расчетом.

Старшего сержанта представили к ордену Красной Звезды.

Контузило, но не сломило

Осень 1944 года. Советская Армия уже на территории Польши. Во время Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции противник на танках и бронетранспортерах пошел в контратаку. Николая Чернавских сильно контузило. Но он продолжал бой. Прямой наводкой командир уничтожал гитлеровцев. Контратака была отбита.

Вот как описывается этот момент в книге «Золотые звезды свердловчан»*:

«Орудийный расчет старшего сержанта Николая Чернавских получил приказ: во что бы то ни стало удержать занятые позиции.

— Фашисты не пройдут! — поклялись артиллеристы.

И вот пехота противника, поддерживаемая танками и бронемашинами, пошла в наступление. Чернавских зорко следил за действиями врага. Когда до фашистов оставалось несколько сот метров, он подал команду:

— Огонь!

Первый же снаряд попал в цель. Из люка танка градом посыпались немцы. Ни один из них не ушел живым. Остальные танки повернули назад».

В это же время с правого фланга и с тыла вражеские автоматчики начали брать в кольцо советское орудие. Чернавских, который после контузии и сам еле стоял на ногах, сумел организовать круговую оборону. Когда гитлеровцы подошли к орудию на 30 метров, по команде командира отважный расчет орудия с гранатами и автоматами в руках бросился на врага.

«Вокруг бушевало пламя. Земля содрогалась. Николай шутил: „Только бы она, матушка, не треснула, ну а мы-то выдержим“».

Вражеские автоматчики в несколько раз превосходили по численности. Но и это не смутило отважного командира орудия.

«С этой минуты время будто остановилось. Дело дошло до рукопашной схватки. Не один десяток фашистов остался лежать на польской земле. Но силы были слишком неравны. Пришлось отходить. Последним, сняв замок с пушки, ушел с занимаемых позиций Николай Чернавских. Однако рано торжествовали враги. Чернавских, выбрав момент, поднял людей в атаку. Противник не ожидал такого стремительного и решительного броска. Вновь завязался рукопашный бой. Пушка дважды переходила из рук в руки и в конце концов осталась у хозяев. Немцы больше не пытались атаковать».

В этом бою старший сержант Чернавских лично уничтожил 15 гитлеровцев и захватил 3 ручных пулемета. Еще 50 гитлеровцев, 4 пулемета и и целую роту солдат противника положил огнем орудия.

Герой Советского Союза Николай Чернавских похоронен в братской могиле в Германии Источник: Музей истории Екатеринбурга











Последний бой в первый день операции

12 января 1945 года началась Висло-Одерская наступательная операция. Ее целью было разгромить немецко-фашистскую группу армий «А», завершить освобождение Польши и создать благоприятные условия для нанесения решающего удара на Берлин.

Но до Великой Победы Чернавских не дожил. При форсировании реки Одер старший сержант погиб…

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство старшему сержанту Чернавских Николаю Матвеевичу присвоено звание Героя Советского Союза… Посмертно.



Николай Чернавских похоронен в братской могиле в немецком селе Тейхлинден (ныне село Милеёвице).