«Могут представлять потенциальную угрозу»: жителей Ярославской области предупредили об обломках БПЛА

Жителей Ярославской области предупредили, что в регионе могут быть обломки беспилотников. Власти пояснили, что на фрагменты БПЛА можно случайно наткнуться в лесах.
«Жители и гости региона все чаще выезжают в леса, кроме того, скоро начнется сезон весенней охоты, и в связи с этим возрастает вероятность обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов. Они могут представлять потенциальную угрозу, и ради своей безопасности важно соблюдать определенные правила» − рассказала и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталия Милкина.
Что делать, если вы заметили упавший беспилотник:
не трогайте БПЛА и не прикасайтесь к нему и его фрагментам;
незамедлительно отойдите на расстояние не менее 100 метров. Нужно укрыться за ближайшим зданием, сооружением, стволами деревьев;
предупредите о возможной опасности тех, кто находится рядом;
сразу сообщите полную информацию о месте нахождения БПЛА или его фрагментов в единую службу спасения по телефону 112.
Утром 16 апреля в небе над соседней от Ярославской Ивановской областью сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Пострадали два человека.