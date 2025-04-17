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Город «Могут представлять потенциальную угрозу»: жителей Ярославской области предупредили об обломках БПЛА

«Могут представлять потенциальную угрозу»: жителей Ярославской области предупредили об обломках БПЛА

Где могут быть обломки беспилотников

2 807
10 комментариев
Что делать, если нашел обломки БПЛА | Источник: правительство Ярославской областиЧто делать, если нашел обломки БПЛА | Источник: правительство Ярославской области

Что делать, если нашел обломки БПЛА

Источник:

правительство Ярославской области

Жителей Ярославской области предупредили, что в регионе могут быть обломки беспилотников. Власти пояснили, что на фрагменты БПЛА можно случайно наткнуться в лесах.

«Жители и гости региона все чаще выезжают в леса, кроме того, скоро начнется сезон весенней охоты, и в связи с этим возрастает вероятность обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов. Они могут представлять потенциальную угрозу, и ради своей безопасности важно соблюдать определенные правила» − рассказала и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталия Милкина.

Что делать, если вы заметили упавший беспилотник:

  • не трогайте БПЛА и не прикасайтесь к нему и его фрагментам;

  • незамедлительно отойдите на расстояние не менее 100 метров. Нужно укрыться за ближайшим зданием, сооружением, стволами деревьев;

  • предупредите о возможной опасности тех, кто находится рядом;

  • сразу сообщите полную информацию о месте нахождения БПЛА или его фрагментов в единую службу спасения по телефону 112.

Утром 16 апреля в небе над соседней от Ярославской Ивановской областью сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Пострадали два человека.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
БПЛА Обломки Лес Инструкция
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Комментарии
10
Гость
8 часов
Да у нас в России боятся не БПЛА, а их обломков )) Почитайте все новости где были атаки дронами - везде, все повреждения от обломков! Какие они гадкие, эти обломки. Не иначе как надо новый вид войск создавать ПОО - противо обломочная оборона. Но все же понимают, не дураки, почему так в СМИ пишут.
Гость
8 часов
Подходящий повод для введения Запрета посещения лесов Гражданами! 🤡🤡🤡
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