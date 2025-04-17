«Могут представлять потенциальную угрозу»: жителей Ярославской области предупредили об обломках БПЛА

Что делать, если нашел обломки БПЛА Источник: правительство Ярославской области











Жителей Ярославской области предупредили, что в регионе могут быть обломки беспилотников. Власти пояснили, что на фрагменты БПЛА можно случайно наткнуться в лесах.

«Жители и гости региона все чаще выезжают в леса, кроме того, скоро начнется сезон весенней охоты, и в связи с этим возрастает вероятность обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов. Они могут представлять потенциальную угрозу, и ради своей безопасности важно соблюдать определенные правила» − рассказала и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталия Милкина.

Что делать, если вы заметили упавший беспилотник:

не трогайте БПЛА и не прикасайтесь к нему и его фрагментам;

незамедлительно отойдите на расстояние не менее 100 метров. Нужно укрыться за ближайшим зданием, сооружением, стволами деревьев;

предупредите о возможной опасности тех, кто находится рядом;

сразу сообщите полную информацию о месте нахождения БПЛА или его фрагментов в единую службу спасения по телефону 112.