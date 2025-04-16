Есть пострадавшие: над соседней от Ярославской областью сбили украинские беспилотники

Над Ивановской областью сбили семь украинских беспилотников Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Утром 16 апреля в небе над соседней Ивановской областью сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 08:00 до 09:40 дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области», — сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в пресс-службе правительства Ивановской области, атака БПЛА была отражена в городе Шуя.

«По данным оперативного штаба Ивановской области, погибших нет. В легкой степени пострадали двое жителей, им оказана вся необходимая медицинская помощь. Система оповещения отработала штатно. Эвакуация не объявлялась», — сообщили в пресс-службе администрации Ивановской области.

Там же уточнили, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, идет ликвидация последствий.