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Страна и мир Есть пострадавшие: над соседней от Ярославской областью сбили украинские беспилотники

Есть пострадавшие: над соседней от Ярославской областью сбили украинские беспилотники

Публикуем данные от Министерства обороны РФ

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6 комментариев
Над Ивановской областью сбили семь украинских беспилотников | Источник: Роман Данилкин / 63.RUНад Ивановской областью сбили семь украинских беспилотников | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Над Ивановской областью сбили семь украинских беспилотников

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Утром 16 апреля в небе над соседней Ивановской областью сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 08:00 до 09:40 дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области», — сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в пресс-службе правительства Ивановской области, атака БПЛА была отражена в городе Шуя.

«По данным оперативного штаба Ивановской области, погибших нет. В легкой степени пострадали двое жителей, им оказана вся необходимая медицинская помощь. Система оповещения отработала штатно. Эвакуация не объявлялась», — сообщили в пресс-службе администрации Ивановской области.

Там же уточнили, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, идет ликвидация последствий.

Тем временем, в Ярославской области утром 16 апреля объявляли план «Ковер», в Росавиации сообщали об ограничении полетов в аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне под Ярославлем. Задержек рейсов, по данным регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта, не было.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
БПЛА Беспилотник Ивановская область Атака Минобороны РФ
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Комментарии
6
Гость
16 апреля, 12:57
и все они летели с украины?
Гость
16 апреля, 14:46
Что за язык в заголовке?
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