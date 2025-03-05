Вычислял немцев по запахам и следам: как молодой охотник из Сибири стал лучшим снайпером Великой Отечественной войны

На фото Михаил Сурков, один из лучших снайперов Великой Отечественной войны Источник: Советские снайперы











Победа в Великой Отечественной войне — это результат отваги и смелости многих советских солдат. Каждый из них старался внести свой вклад в общий подвиг, вернуть мир и спокойствие на родную землю.

Таким человеком был и Михаил Сурков — один из самых результативных снайперов Великой Отечественной войны. Только по официальным данным он убил 702 немецких солдата, а о его подвигах не только писали в газетах, но и снимали фильм в 1942 году под руководством фронтового кинооператора Аркадия Левитана.

Детство в кругу охотников и настоящих мужиков

Михаил Сурков родился в 1921 году в небольшом селе Большая Салырь под Ачинском Красноярского края. Сейчас эти места называют таежным сердцем Сибири, но раньше это были суровые медвежьи угодья. Население Большой Салыри представляли в основном переселенцы из Тамбовской губернии, которые и считаются основателями деревни. Главным промыслом жителей была охота и золотодобыча, поэтому семья Сурковых на себе испытала все тяготы этого нелегкого дела.

С самого детства Михаил охотился вместе с отцом и дедом на лесную дичь — легко попадал в глаз соболя, лисицы и белки, чтобы не испортить шкуру. Он умел отличать многие звериные следы, почти бесшумно передвигаться по лесу, терпеливо выжидать цель и правильно дышать во время выстрела. Мальчик мог часами лежать в болоте, под дождем или в снегу в ожидании добычи — эти навыки пригодились ему позже уже на войне.

Михаил Сурков с раннего детства учился охоте вместе с отцом и дедом Источник: Советские снайперы











Ослеплял противника с одного выстрела

Воевать Михаил Сурков отправился, как только узнал о нападении Германии. Его определили в четвертую стрелковую дивизию, входившую в состав 12-й армии и оборонявшую Донбасс на линии Красный Лиман — Дебальцево. Здесь он сразу попросил определить его в снайперы. Его пожелание учли: командиры заметили меткую стрельбу молодого солдата.

В 1941 году Михаил прошел обучение в снайперской школе. После этого сразу ушел на фронт и уже к марту 1942-го уничтожил более 60 врагов, а к началу лета — более 100.

Его меткую стрельбу командиры заметили сразу и поэтому определили в снайперы Источник: Советские снайперы











По словам сослуживцев, Михаил Сурков был скромным и отзывчивым парнем, который обучал товарищей точной стрельбе, делился своим опытом, инструктировал новичков и имел свой снайперский «почерк». Он не только стрелял без промаха, но и мастерски обустраивал себе охотничье «гнездо», где проводил много часов подряд, выжидая врага.

— Пришли с напарником затемно, устроили «гнездо», залегли в нем и хорошенько замаскировались, — вспоминал Михаил Сурков. — Вскоре после восхода солнца мы увидели, что один из немцев вышел из окопа, потянулся и стал смотреть на восток. Я посадил его на мушку и, затаив дыхание, нажал на спусковой крючок. Гитлеровец как подкошенный упал на спину. А через две-три минуты выскочил из окопа еще один. Наклонившись над лежащим, он, видимо, хотел оказать ему помощь или узнать, что стряслось. Я выстрелил еще раз. Второй фашист упал на убитого и придавил его своим телом.

О его подвигах неоднократно писали в газетах Источник: Советские снайперы











Очевидцы говорят: Михаил Сурков сравнивал свою снайперскую работу с охотой, а гитлеровцев называл зверьем. Его талант в стрельбе удивлял каждого — он мог попасть выстрелом в смотровую щель танка, ослепить водителя и выследить даже замаскированного противника.

В 1942 году на слете «Метких стрелков» Михаилу подарили новую винтовку, опробовать которую он решил ночью. Юноша подкрался к немецким блиндажам, зарылся в снег, и на рассвете, когда врагам привезли продовольствие, Сурков испортил им завтрак.

То, как он самоотверженно сражался с фашистами, вдохновляло многих советских людей Источник: Советские снайперы











Его пули настигли каждого, кто осмелился подойти к бакам за едой. В этот день Сурков уничтожил 10 гитлеровцев. По его словам, он не мог смотреть, как немцы вольготно вели себя на его родной земле. На этом его подвиги не закончились.

702 убитых противника и награда «За отвагу»

Как-то ночью Михаил Сурков в паре с другим товарищем-снайпером, красноармейцем Шиченко, обнаружили фашистов, которые строили блиндажи. Снайперы обустроили себе боевую позицию и ждали, когда враги соберутся в одном месте. А после открыли огонь. За эту вылазку Сурков убил одного офицера и девятерых солдат противника, а Шиченко — шестерых. Через какое-то время Михаил вместе с минометчиком уничтожил десять врагов.

По воспоминаниям товарищей, Сурков прерывался от своей снайперской работы только на еду. И то не всегда. Летом и осенью 1942 года он уничтожил около 160 врагов в месяц. Его стиль снайпера был узнаваем — он бил издалека. Но всё же иногда противник вынуждал вступать с ним в рукопашную схватку. Так, в одну из вылазок он застрелил семерых нацистов и еще троих заколол кинжалом, спрыгнув к ним в окоп.



Его зоркий глаз и охотничий нюх помогали ему замечать все ухищрения немцев. Он обращал внимание даже на едва уловимые детали: оборванные листья, сломанные ветки, странные следы и запахи. Он почти безошибочно вычислял все места маскировки немцев и знал почерк врага. Однажды юноша вычислил немецкого снайпера по дыму от сигареты, которую тот решил закурить в ожидании противника.

Только по официальным данным он уничтожил 702 немцев Источник: Советские снайперы











Все его заслуги по достоинству оценили. За мужество в боях во время Великой Отечественной войны Михаила Суркова наградили медалью «За отвагу». Для советских фронтовиков эта награда считалась едва ли не самой ценной и почетной, несмотря на то, что вручалась чаще всего солдатам и младшим чинам.

Ценность этого знака отличия была не только в том, что он стал одной из первых советских госнаград и высшим по значимости в списке всей медалей СССР. Но и в том, что его вручали за личный подвиг. Чаще всего медаль получали те, кто рисковал жизнью на передовой, захватывал вражеские позиции, спасал товарищей или выполнял сложные военные задачи. К награде представляли за личное мужество и храбрость на поле битвы.

Благодаря своей отличной снайперской работе он уничтожил 66 немцев, ранил пятерых и вывел из строя немецкую кухню. По данным из наградного листа, Михаил Сурков за весь период снайперской работы (до получения награды) убил 220 немецких оккупантов, параллельно продолжал делиться своим боевым опытом с товарищами и за время своей работы обучил более 35 отличных снайперов. Например, Вольского, Свечникова и Шиченко.

Но всё это было лишь началом. Уже к октябрю 1942 года сибирский охотник уничтожил 700 врагов. После этого к снайперу приставили двух кинооператоров-документалистов, которые должны были запечатлеть работу Суркова, — одним из них был Аркадий Левитан.

Фильм, после которого каждый в Советском Союзе знал о сибирском снайпере

В фильме о снайперской работе Михаила Суркова показали то, как он ведет дуэли с немецкими захватчиками, маскируется и наводит врагов на ложный след. В одну из вылазок Аркадий Левитан пошел с Сурковым.

О подвигах Суркова были наслышаны многие, поэтому, чтобы запечатлеть их документально, Аркадий Левитан снимал фильм о снайпере Источник: Советские снайперы











— Дело это трудное: снайпер обнаруживается только при выстреле, в другое время засечь его практически невозможно. Значит, требовалось вызвать противника на выстрел. Со стороны врага эта тыква с каской «читалась» как голова солдата. Потом Сурков переполз в другой окоп, метрах в 40 от ложного, сделал выстрел и стал наблюдать. Очень скоро по тыкве стали бить — вначале это были винтовочные выстрелы, потом ударил миномет. Во время перестрелки Михаил и обнаружил снайпера противника. В тот день он убил своего 702-го врага, — рассказывает Левитан во время съемок фильма о Михаиле Суркове.



Михаил Сурков стал для немцев одним из самых опасных снайперов, за голову которого объявляли большую награду. Бытует мнение, что это стало одной из причин, по которой легендарного стрелка перевели в тыл для обучения снайперов. Но также роль сыграли и его ранения.

Жизнь после войны

В 1943-м снайпер вернулся в родной поселок, где его избрали председателем совета. Причину возвращения многие историки обозначают коротко — за два года сражений на фронте он был ранен семь раз. После последнего ранения его комиссовали.

Вернулся на родину Михаил Сурков в звании младшего лейтенанта. Жил после военного времени достаточно скромно и небогато, несмотря на фронтовую славу.