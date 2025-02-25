Ярославец перебрался в морозный Архангельск, чтобы играть музыку на улице. Зачем ему это

В центре Архангельска появился новый уличный музыкант. Вадиму Кукушкину из Ярославля почти 63 года. Мы узнали, почему он играет и поет на улице.
Вадим Кукушкин рассказывает, что 16 лет учился играть на баяне, сначала 7 лет в музыкальной школе, потом в училище и 5 лет в консерватории. У него 33 года трудового стажа, но он всё еще не на пенсии:
— Я приехал из Ярославля, область не приравнена к районам Крайнего Севера, поэтому пойду на пенсию в 65 лет, в 2027 году.
В Архангельскую область Вадим Кукушкин приехал, чтобы устроиться на работу. Он планировал учить детей в школе искусств в Вельском районе. Но, как объясняет, не хватило преподавательского опыта, поэтому решил уволиться.
Сейчас Вадим остался без работы. Живет на пожертвования от уличных концертов. Говорит, что в среднем в день может заработать 7–8 тысяч, и ему хватает.
Вадима Кукушкина можно заметить и в других городах России, он путешествует и исполняет песни своей молодости. В Архангельск баянист заехал всего на несколько дней.
Чаще всего уличных музыкантов можно встретить на набережной и Чумбаровке. Среди них есть и музыканты с многолетним опытом, и подростки с гитарами. Те, кто радует горожан своими выступлениями, рассказали, как устроена их работа.