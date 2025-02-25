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Город истории Ярославец перебрался в морозный Архангельск, чтобы играть музыку на улице. Зачем ему это

Ярославец перебрался в морозный Архангельск, чтобы играть музыку на улице. Зачем ему это

В репертуаре у музыканта песни Аллы Пугачевой и Юры Шатунова

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4 комментария

Несколько дней мужчина играл у торгового центра в Архангельске

Источник:

В центре Архангельска появился новый уличный музыкант. Вадиму Кукушкину из Ярославля почти 63 года. Мы узнали, почему он играет и поет на улице.

Вадим Кукушкин рассказывает, что 16 лет учился играть на баяне, сначала 7 лет в музыкальной школе, потом в училище и 5 лет в консерватории. У него 33 года трудового стажа, но он всё еще не на пенсии:

— Я приехал из Ярославля, область не приравнена к районам Крайнего Севера, поэтому пойду на пенсию в 65 лет, в 2027 году.

Баянист рассказывает, что морозы ему не страшны, он и раньше играл на улицах в других городах | Источник: Иван МитюшевБаянист рассказывает, что морозы ему не страшны, он и раньше играл на улицах в других городах | Источник: Иван Митюшев

Баянист рассказывает, что морозы ему не страшны, он и раньше играл на улицах в других городах

Источник:

В Архангельскую область Вадим Кукушкин приехал, чтобы устроиться на работу. Он планировал учить детей в школе искусств в Вельском районе. Но, как объясняет, не хватило преподавательского опыта, поэтому решил уволиться.

Сейчас Вадим остался без работы. Живет на пожертвования от уличных концертов. Говорит, что в среднем в день может заработать 7–8 тысяч, и ему хватает.

Вадим Кукушкин поделился, что, даже когда выйдет на пенсию, не планирует бросать игру на баяне | Источник: Иван МитюшевВадим Кукушкин поделился, что, даже когда выйдет на пенсию, не планирует бросать игру на баяне | Источник: Иван Митюшев

Вадим Кукушкин поделился, что, даже когда выйдет на пенсию, не планирует бросать игру на баяне

Источник:

Вадима Кукушкина можно заметить и в других городах России, он путешествует и исполняет песни своей молодости. В Архангельск баянист заехал всего на несколько дней.

Чаще всего уличных музыкантов можно встретить на набережной и Чумбаровке. Среди них есть и музыканты с многолетним опытом, и подростки с гитарами. Те, кто радует горожан своими выступлениями, рассказали, как устроена их работа.

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Комментарии
4
Гость
10 часов
С таким репертуаром ему нужно податься на строительство широтного хода.
Гость
9 часов
Господи, довели до отчаяния 😭 это слезы пенсионеров и инвалидов Ярославцев, до которого довели власти Ярославля, плюс еще коммунальные тарифы подымут, это гробовая музыка
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