Ярославец перебрался в морозный Архангельск, чтобы играть музыку на улице. Зачем ему это

Несколько дней мужчина играл у торгового центра в Архангельске Источник: Кристина Полевая

В центре Архангельска появился новый уличный музыкант. Вадиму Кукушкину из Ярославля почти 63 года. Мы узнали, почему он играет и поет на улице.

Вадим Кукушкин рассказывает, что 16 лет учился играть на баяне, сначала 7 лет в музыкальной школе, потом в училище и 5 лет в консерватории. У него 33 года трудового стажа, но он всё еще не на пенсии:

— Я приехал из Ярославля, область не приравнена к районам Крайнего Севера, поэтому пойду на пенсию в 65 лет, в 2027 году.

Баянист рассказывает, что морозы ему не страшны, он и раньше играл на улицах в других городах Источник: Иван Митюшев











В Архангельскую область Вадим Кукушкин приехал, чтобы устроиться на работу. Он планировал учить детей в школе искусств в Вельском районе. Но, как объясняет, не хватило преподавательского опыта, поэтому решил уволиться.

Сейчас Вадим остался без работы. Живет на пожертвования от уличных концертов. Говорит, что в среднем в день может заработать 7–8 тысяч, и ему хватает.

Вадим Кукушкин поделился, что, даже когда выйдет на пенсию, не планирует бросать игру на баяне Источник: Иван Митюшев











Вадима Кукушкина можно заметить и в других городах России, он путешествует и исполняет песни своей молодости. В Архангельск баянист заехал всего на несколько дней.