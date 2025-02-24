В Ярославской области власти изымут многоквартирный дом у собственников

Дом с обвалившейся стеной в Рыбинске изымут у собственников Источник: Администрация Рыбинска, прокуратура Ярославской области











Власти Рыбинска решили изъять у собственников квартиры и нежилые помещения в трехэтажном доме № 151 на Волжской набережной. В январе у постройки рухнула часть кровли и обвалилась стена. Объект стал небезопасен как для жильцов, так и для тех, кто мог оказаться рядом с ним.

Здание находится в непосредственном управлении у самих жильцов. Все помещения в нем в частной собственности. Владельцев обязали выполнить работы по укреплению конструкций, но, по данным городской администрации, этого не сделали.

— Собственники были уведомлены, что необходимо провести работы по снятию угрозы жизни, так как она имеет место быть. Срок был до 3 февраля. Собственники никакие меры не приняли. Администрация города ввела режим повышенной готовности по этому объекту и выпустила постановление об изъятии земельного участка и объекта для муниципальных нужд, — пояснил заместитель главы Рыбинска по городскому хозяйству Алишер Рустамов.

Дом был построен в 1917 году. При этом здание не является объектом культурного наследия. Еще в 2015 году оно было признано аварийным.

В минувшие выходные дом начали огораживать забором. Администрация проведет его обследование, чтобы решить, что делать дальше.

Здание начали обносить забором Источник: Администрация Рыбинска











Параллельно пройдет оценка стоимости помещений, на основании которой собственникам выплатят компенсации за их недвижимость.