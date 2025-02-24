В Ярославской области власти изымут многоквартирный дом у собственников

Власти Рыбинска решили изъять у собственников квартиры и нежилые помещения в трехэтажном доме № 151 на Волжской набережной. В январе у постройки рухнула часть кровли и обвалилась стена. Объект стал небезопасен как для жильцов, так и для тех, кто мог оказаться рядом с ним.
Здание находится в непосредственном управлении у самих жильцов. Все помещения в нем в частной собственности. Владельцев обязали выполнить работы по укреплению конструкций, но, по данным городской администрации, этого не сделали.
— Собственники были уведомлены, что необходимо провести работы по снятию угрозы жизни, так как она имеет место быть. Срок был до 3 февраля. Собственники никакие меры не приняли. Администрация города ввела режим повышенной готовности по этому объекту и выпустила постановление об изъятии земельного участка и объекта для муниципальных нужд, — пояснил заместитель главы Рыбинска по городскому хозяйству Алишер Рустамов.
Дом был построен в 1917 году. При этом здание не является объектом культурного наследия. Еще в 2015 году оно было признано аварийным.
В минувшие выходные дом начали огораживать забором. Администрация проведет его обследование, чтобы решить, что делать дальше.
Параллельно пройдет оценка стоимости помещений, на основании которой собственникам выплатят компенсации за их недвижимость.
Напомним, обрушение здания произошло 3 января. В доме было несколько жилых квартир, а также кафе и юрфирма. После происшествия кафе закрылось, фирма также съехала. Жителям администрация предложила маневренный фонд, но желающих переехать туда не оказалось.