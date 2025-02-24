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Город В Ярославской области власти изымут многоквартирный дом у собственников

В Ярославской области власти изымут многоквартирный дом у собственников

В январе у здания рухнула стена

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7 комментариев
Дом с обвалившейся стеной в Рыбинске изымут у собственников | Источник: Администрация Рыбинска, прокуратура Ярославской областиДом с обвалившейся стеной в Рыбинске изымут у собственников | Источник: Администрация Рыбинска, прокуратура Ярославской области

Дом с обвалившейся стеной в Рыбинске изымут у собственников

Источник:

Власти Рыбинска решили изъять у собственников квартиры и нежилые помещения в трехэтажном доме № 151 на Волжской набережной. В январе у постройки рухнула часть кровли и обвалилась стена. Объект стал небезопасен как для жильцов, так и для тех, кто мог оказаться рядом с ним.

Здание находится в непосредственном управлении у самих жильцов. Все помещения в нем в частной собственности. Владельцев обязали выполнить работы по укреплению конструкций, но, по данным городской администрации, этого не сделали.

— Собственники были уведомлены, что необходимо провести работы по снятию угрозы жизни, так как она имеет место быть. Срок был до 3 февраля. Собственники никакие меры не приняли. Администрация города ввела режим повышенной готовности по этому объекту и выпустила постановление об изъятии земельного участка и объекта для муниципальных нужд, — пояснил заместитель главы Рыбинска по городскому хозяйству Алишер Рустамов.

Дом был построен в 1917 году. При этом здание не является объектом культурного наследия. Еще в 2015 году оно было признано аварийным.

В минувшие выходные дом начали огораживать забором. Администрация проведет его обследование, чтобы решить, что делать дальше.

Здание начали обносить забором | Источник: Администрация РыбинскаЗдание начали обносить забором | Источник: Администрация Рыбинска

Здание начали обносить забором

Источник:

Параллельно пройдет оценка стоимости помещений, на основании которой собственникам выплатят компенсации за их недвижимость.

Напомним, обрушение здания произошло 3 января. В доме было несколько жилых квартир, а также кафе и юрфирма. После происшествия кафе закрылось, фирма также съехала. Жителям администрация предложила маневренный фонд, но желающих переехать туда не оказалось.

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Дом Обрушение Происшествие Изъятие домов
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Комментарии
7
Гость
24 февраля, 15:55
Стабильность рушится???? или мы не понимаем это другое?
Гость
24 февраля, 15:37
Наврерно собственники много лет платили ук за содержания и ремонт жилья,но УК ничего не делало,только набивало карманы,кроме того там наверно есть и муниципальные квартиры,так почему собственники муниципалы не ремонтировли дом.Кроме того,жители платили ща аапремонт,почему муниципалы не отремонтировали дом,по программе капремонта Жителей днлают крайними Господа, чиновники хочется спросить,- Как Вы ,ходя на рабрту и получая зарплату,довели жилища людей до такого состояния!
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