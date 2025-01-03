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Происшествия Внутри — кафе, офисы и квартиры: в Ярославской области обрушились стена и кровля здания в центре

Внутри — кафе, офисы и квартиры: в Ярославской области обрушились стена и кровля здания в центре

На месте работают спасатели и правоохранители

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6 комментариев

Стена в доме обрушилась внезапно

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Днем 3 января в Рыбинске Ярославской области обрушилась стена и часть крови здания в центре города. ЧП случилось на Волжской набережной, 151. Там располагается двухэтажное здание, внутри которого есть кафе, офисы и несколько квартир.

— Здание находится в непосредственном управлении собственников, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Очевидцы показали, что творится на месте ЧП

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Судя по фото, опубликованным жителями города в социальных сетях, на место съехались правоохранители и спецслужбы. У дома дежурит машина спасателей МЧС.

Пока неизвестно, по какой именно причине обрушилась стена

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Зевак не пускают близко к месту ЧП

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По данным собеседника 76.RU, близкого к правоохранительным органам, в момент ЧП внутри здания никого не было, обошлось без пострадавших. Причину разрушения стены и кровли теперь предстоит выяснить. По словам нашего собеседника, в квартирах, расположенных в двухэтажке, никто в последнее время не жил.

Рыбинская городская прокуратура уже начала проверку из-за случившегося.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании зданий, а также вопросам соблюдения жилищных прав граждан. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль, — рассказали в Ярославской областной прокуратуре.

Груда кирпичей рухнула на землю

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К счастью, обошлось без пострадавших

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Комментарии
6
Инженер1
1 час
Иноагенты, конечно!
Гость
1 час
это хлопок или прорыв или рывок?
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