НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Ярославле
Погода-13°

облачно, без осадков

ощущается как -18

0 м/c,

 752мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,43
EUR 95,80
Встали трамваи
Продают популярный ТЦ
Почему умирает бизнес
Бизнесмены — о запрете иностранных слов
ЧП в многоэтажке
Как отдохнуть зимой по-русски
Огромные коты в Ярославле
Желтый уровень погодной опасности
70-летняя фанатка BTS
Город «Все сами выходили»: в Ярославле к крупному торговому центру съехались пожарные. Видео

«Все сами выходили»: в Ярославле к крупному торговому центру съехались пожарные. Видео

Посетители показали, что происходило внутри здания

549
1 комментарий
В ярославском торговом центре сработала пожарная сигнализация | Источник: читатель 76.RUВ ярославском торговом центре сработала пожарная сигнализация | Источник: читатель 76.RU

В ярославском торговом центре сработала пожарная сигнализация

Источник:

Вечером 17 февраля в торговом центре «Альтаир» на Ленинградском проспекте, 123 в Дзержинском районе Ярославля сработала пожарная сигнализация. Люди, заслышав сирену, стали выходить из здания. По словам читателя 76.RU, организовывать эвакуацию не потребовалось.

— Все сами выходили. Приехали три пожарные машины, — рассказал посетитель торгового центра.

Люди выходили из помещения

Источник:

На фото и видео, которыми читатель 76.RU поделился с редакцией, видно, что посетители вышли на улицу. К зданию действительно подъехали три машины спасателей.

Как оказалось, сотрудники МЧС приехали на место для перестраховки.

— Выехали на проверку по сработке пожарной сигнализации, — пояснили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Посетители дождались, чтобы их запустили обратно в торговый центр

Источник:

Спустя примерно полчаса после того, как сработала сирена, людей стали запускать обратно. Спасатели не нашли признаков возгорания.

Ранее мы рассказывали, что в самом крупном районе Ярославля выставили на продажу популярный торговый центр. За него хотят выручить немалые деньги.

ПО ТЕМЕ
Торговый центр Эвакуация МЧС Сигнализация
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Скоро всю розницу разорят по плану хотя процветает же народонаселения в братской СевКорее? форму военную или робу выдадут по месту отдания долга а больше нам и не надо
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Привыкаешь к одним лицам так, что начинает тошнить»: нефтяник — про изнанку работы вахтовика
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Дорожный активист — о строительстве третьего моста в Ярославле: «Это „убьет“ дороги»
Темур Абдуллаев
Дорожный активист
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Мнение
«Дико драло горло»: ярославна назвала симптомы заразного вируса, гуляющего по городу
Анна Ёлкина
главный редактор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление