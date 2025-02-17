«Все сами выходили»: в Ярославле к крупному торговому центру съехались пожарные. Видео

В ярославском торговом центре сработала пожарная сигнализация Источник: читатель 76.RU











Вечером 17 февраля в торговом центре «Альтаир» на Ленинградском проспекте, 123 в Дзержинском районе Ярославля сработала пожарная сигнализация. Люди, заслышав сирену, стали выходить из здания. По словам читателя 76.RU, организовывать эвакуацию не потребовалось.

— Все сами выходили. Приехали три пожарные машины, — рассказал посетитель торгового центра.

Люди выходили из помещения Источник: читатель 76.RU

На фото и видео, которыми читатель 76.RU поделился с редакцией, видно, что посетители вышли на улицу. К зданию действительно подъехали три машины спасателей.

Как оказалось, сотрудники МЧС приехали на место для перестраховки.

— Выехали на проверку по сработке пожарной сигнализации, — пояснили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Посетители дождались, чтобы их запустили обратно в торговый центр Источник: читатель 76.RU

Спустя примерно полчаса после того, как сработала сирена, людей стали запускать обратно. Спасатели не нашли признаков возгорания.