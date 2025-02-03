В Ярославской области предложили ввести студенческий материнский капитал

В Ярославской области хотят ввести маткапитал для студентов Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











В Ярославской области хотят ввести студенческий материнский капитал. Законопроект в Ярославскую областную думу предложил депутат Владимир Смирнов 31 января.

Студенты очного отделения могут получить выплату в 100 тысяч рублей, если мать ребенка младше 24 лет и хотя бы один из родителей (или оба) проживают в Ярославской области. Как утверждает автор законопроекта, новая выплата поможет стимулировать рождаемость среди молодого поколения.

— Региональный студенческий (материнский) капитал — дополнительная мера государственной поддержки студенческих семей при рождении первого ребенка, обеспечивающая возможность улучшения жилищных условий, получения образования ребенком, получения ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка до достижения им возраста трех лет, предоставляемая на основе сертификата на региональный студенческий (материнский) капитал в случаях и порядке, установленных настоящим законом, — говорится в законопроекте.

Предполагается, что региональный маткапитал для студентов можно будет потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка и раздробить и добавить к ежемесячный выплате в связи с рождением ребенка, которая начисляется до 3 лет.

В законопроекте также указано, что размер студенческого маткапитала в 100 тысяч рублей подлежит индексации.