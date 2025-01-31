«Насколько серьезно придавят морозы?»: синоптик рассказал, чего россиянам ждать в феврале

Прогноз погоды на февраль Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Погода в январе больше напоминает раннюю весну, нежели зиму. Дожди, слякоть и голый асфальт под ногами кажутся непривычными для этого времени года. Однако синоптики утверждают, что в ближайшие недели ситуация изменится.

Что ждать от погоды в феврале? Читайте прогноз для всей России.

Нагрянут снегопады

Вместе с февралем в Центральную Россию нагрянут морозы и снегопады. Об этом сообщил в беседе с журналистом 76.RU Александр Ильин.

— В начале февраля в центральную часть европейской территории России начнет возвращаться зима. Насколько серьезно придавят морозы, сейчас говорить сложно. В Московском регионе в ночные часы вполне можно ожидать понижение температуры воздуха до -7… -10 градусов. Не исключено, что в первой половине февраля в некоторых районах области возможны заморозки до -10… -15 градусов.

Будет идти небольшой снег. Пейзажи обновятся, всё станет снова белым-бело. Александр Ильин синоптик метеорологического центра «Метео»

Такая погода, по прогнозу синоптика, продержится в Центральной России как минимум до десятых чисел февраля.

— Климатическая весна у нас наблюдалась всю последнюю неделю января. Среднесуточная температура была выше 0 градусов — это уже климатическая весна. А когда она к нам вернется после возвращения зимы, сейчас пока говорить об этом будет преждевременно, — рассказал синоптик Александр Ильин.

Из-за чего резко похолодает?

На резкое изменение погоды повлияет Скандинавский циклон. Он принесет с собой морозы и снегопады.

— Последнюю неделю января к нам приходили воздушные массы, сформированные в западном Средиземноморье. Из-за них в Центральной России формировалась температура +6… +7 градусов, — объяснил синоптик. — А с 31 января погоду начнет определять скандинавский циклoн, который, перемещаясь с запада на восток, погрузит нас в свою тыловую холодную часть. Это будет ближе к воскресенью и началу следующей недели. В связи с этим придет похолодание, начнет понижаться температура. Будет открыт доступ арктического холодного воздуха в центр европейской территории России.

Прогноз погоды для всей России

На Урале ожидаются температурные качели.

— В ближайшие выходные на Ямале в дневные часы похолодает до -22… -27 градусов, чуть теплее будет в Ханты-Мансийском автономном округе — до -20… -25 градусов. В районах Южного Урала температура будет сохраняться в пределах -1… -6 градусов, — дал свой прогноз эксперт Александр Ильин.

В Сибири и на Дальнем Востоке температура воздуха сохраняется выше климатической нормы на 3–8 градусов. Несмотря на это, там ожидаются сильные морозы.

— Температура воздуха опустится до -30… -40 градусов, — отметил синоптик. — Ночью в Дальневосточном регионе, в Якутии, а также в континентальных районах Магаданской области и Чукотки ожидается понижение температуры воздуха до -45… -50 градусов.

А на юге России держится стабильно теплая погода. Однако похолодание доберется и до южных регионов страны.

— На юге по-весеннему тепло — +16… +18 градусов. К понедельнику, 3 февраля, похолодает до нуля градусов. Со вторника до конца следующей недели там местами может отметиться слабый минус, местами на севере Крыма, в северных районах Южного федерального округа в ночные часы температура будет понижаться до -2… -7 градусов, — рассказал синоптик центра «Метео» Александр Ильин.