В Ярославле опубликовали рейтинг управляющих компаний. Оценки шокируют

В Ярославской области оценили работу управляющих компаний. Рейтинг организаций опубликовала автономная некоммерческая организация «Центр развития ЖКХ», учрежденная Инспекцией административно-технического и государственного жилищного надзора правительства Ярославской области.
— Рейтинг основывается на шести показателях: обращения от жителей, наличие или отсутствие просроченной задолженности компании перед поставщиками коммунальных ресурсов, количество штрафов и предостережений, коэффициент соотношения старого жилого фонда, процент раскрытия информации управляющей организации в ГИС ЖКХ, сводный индикатор финансового риска, — прокомментировали в правительстве региона.
По каждому пункту проставлялись баллы. Конечная сумма определяла, в какую группу попадет та или иная управляющая компания:
зеленая — 6-10 баллов (это хороший показатель);
желтая — 3-5 баллов (средний результат);
красная — до 2 баллов (плохой результат).
Оценки от 8 до 10 баллов не заслужила ни одна управляющая компания из Ярославля. Самый высокий балл оказался у АО «Ярославльлифт» — 7 баллов. При этом в рейтинге немало управдомов, у которых оценки оказались даже ниже 0.
— Минусовой результат означает, что по нескольким показателям управляющая организация получила минусы в баллах (к примеру, если компания не размещает информацию в системе ГИС ЖКХ и т. д.), — пояснили власти.
Рейтинг управляющих компаний с пропиской в Ярославле:
7 баллов
АО «Ярославльлифт».
5 баллов
АО «Управдом Ленинского района»;
ООО «РЭУ № 18».
3 балла
ООО «УК Альянс»;
ООО «УК Яр-Дом»;
ООО «Округ»;
ООО «Дом с лилиями».
2 балла
ООО УК «Прайм Сервис»;
ООО «Дифференциал»;
ООО «УК „Гудград“»;
ООО УК «ЭФФЕКТПЛЮС»;
ООО УК «ИВОЛГА»;
АО «СХК „Север-Инвест“».
1 балл
ООО «УФР»;
ООО «РСЦ ЯМР»;
ООО УК «Альтернатива»;
ООО «УК „Продвижение“»;
ООО «УК „Ярсити“»;
ООО «РЭУ № 14».
0 баллов
ООО «ГУД»;
ООО «Жилком»;
ООО «УК Ника»;
АО «Управдом Дзержинского района»;
ООО «УК Жилищный Фонд»;
ООО «УК Красноперекопский квартал»;
ООО УК «Жилстандарт»;
ООО «УКЯР»;
ООО «УК „КОМФОРТСИТИ“»;
ООО «УК „Возрождение“»;
ООО «УК „Дом Сервис“»;
ООО «УК Комьюнити»;
ООО «РЭУ № 11».
-1 балл
ООО «Норская управляющая компания»;
ООО «Управляющая компания „КУБ“»;
ООО «УК Городская идиллия»;
ООО «Эксперт»;
ООО «Клён Сервис»;
ООО УК «ВУК»;
ООО УК «Монолит»;
ООО «Новый Дом»;
ЗАО «Верхневолжская управляющая компания».
-2 балла
АО «Управдом Кировского района»;
ООО «УК „Альфа Групп“»;
ООО «УК Заволжский дом»;
АО «Управдом Заволжского района»;
НАО «Управдом Фрунзенского района»;
ООО «ИТ ФОНД»;
ООО «УК „Содружество“»;
ООО «Суздальская Слобода»;
ООО «УК „Сокольники“»;
ООО «ЖЭУ»;
ООО «Обслуживающая организация „Родной Район“»;
ООО «УК Слобода»;
ООО «Управляющая компания города Ярославля».
-3 балла
АО «Управдом Красноперекопского района»;
ООО «ОДК»;
ООО «УК „Полесье“»;
ООО «ИКЦ „Гарант-инфо“»;
ООО «УК Надёжный дом».
-4 балла
ООО «Забота».
А вы какую оценку поставили бы своему управдому по пятибалльной шкале?