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Город В Ярославле опубликовали рейтинг управляющих компаний. Оценки шокируют

В Ярославле опубликовали рейтинг управляющих компаний. Оценки шокируют

Многие управдомы не дотянули даже до ноля из десяти

984
4 комментария

В Ярославле составили рейтинг управляющих компаний

Источник:

В Ярославской области оценили работу управляющих компаний. Рейтинг организаций опубликовала автономная некоммерческая организация «Центр развития ЖКХ», учрежденная Инспекцией административно-технического и государственного жилищного надзора правительства Ярославской области.

— Рейтинг основывается на шести показателях: обращения от жителей, наличие или отсутствие просроченной задолженности компании перед поставщиками коммунальных ресурсов, количество штрафов и предостережений, коэффициент соотношения старого жилого фонда, процент раскрытия информации управляющей организации в ГИС ЖКХ, сводный индикатор финансового риска, — прокомментировали в правительстве региона.

По каждому пункту проставлялись баллы. Конечная сумма определяла, в какую группу попадет та или иная управляющая компания:

  • зеленая — 6-10 баллов (это хороший показатель);

  • желтая — 3-5 баллов (средний результат);

  • красная — до 2 баллов (плохой результат).

Оценки от 8 до 10 баллов не заслужила ни одна управляющая компания из Ярославля. Самый высокий балл оказался у АО «Ярославльлифт» — 7 баллов. При этом в рейтинге немало управдомов, у которых оценки оказались даже ниже 0.

— Минусовой результат означает, что по нескольким показателям управляющая организация получила минусы в баллах (к примеру, если компания не размещает информацию в системе ГИС ЖКХ и т. д.), — пояснили власти.

Рейтинг управляющих компаний с пропиской в Ярославле:

7 баллов

  • АО «Ярославльлифт».

5 баллов

  • АО «Управдом Ленинского района»;

  • ООО «РЭУ № 18».

3 балла

  • ООО «УК Альянс»;

  • ООО «УК Яр-Дом»;

  • ООО «Округ»;

  • ООО «Дом с лилиями».

2 балла

  • ООО УК «Прайм Сервис»;

  • ООО «Дифференциал»;

  • ООО «УК „Гудград“»;

  • ООО УК «ЭФФЕКТПЛЮС»;

  • ООО УК «ИВОЛГА»;

  • АО «СХК „Север-Инвест“».

1 балл

  • ООО «УФР»;

  • ООО «РСЦ ЯМР»;

  • ООО УК «Альтернатива»;

  • ООО «УК „Продвижение“»;

  • ООО «УК „Ярсити“»;

  • ООО «РЭУ № 14».

0 баллов

  • ООО «ГУД»;

  • ООО «Жилком»;

  • ООО «УК Ника»;

  • АО «Управдом Дзержинского района»;

  • ООО «УК Жилищный Фонд»;

  • ООО «УК Красноперекопский квартал»;

  • ООО УК «Жилстандарт»;

  • ООО «УКЯР»;

  • ООО «УК „КОМФОРТСИТИ“»;

  • ООО «УК „Возрождение“»;

  • ООО «УК „Дом Сервис“»;

  • ООО «УК Комьюнити»;

  • ООО «РЭУ № 11».

-1 балл

  • ООО «Норская управляющая компания»;

  • ООО «Управляющая компания „КУБ“»;

  • ООО «УК Городская идиллия»;

  • ООО «Эксперт»;

  • ООО «Клён Сервис»;

  • ООО УК «ВУК»;

  • ООО УК «Монолит»;

  • ООО «Новый Дом»;

  • ЗАО «Верхневолжская управляющая компания».

-2 балла

  • АО «Управдом Кировского района»;

  • ООО «УК „Альфа Групп“»;

  • ООО «УК Заволжский дом»;

  • АО «Управдом Заволжского района»;

  • НАО «Управдом Фрунзенского района»;

  • ООО «ИТ ФОНД»;

  • ООО «УК „Содружество“»;

  • ООО «Суздальская Слобода»;

  • ООО «УК „Сокольники“»;

  • ООО «ЖЭУ»;

  • ООО «Обслуживающая организация „Родной Район“»;

  • ООО «УК Слобода»;

  • ООО «Управляющая компания города Ярославля».

-3 балла

  • АО «Управдом Красноперекопского района»;

  • ООО «ОДК»;

  • ООО «УК „Полесье“»;

  • ООО «ИКЦ „Гарант-инфо“»;

  • ООО «УК Надёжный дом».

-4 балла

  • ООО «Забота».

А вы какую оценку поставили бы своему управдому по пятибалльной шкале?

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Комментарии
4
Гость
1 час
Немного в защиту управляющих. Государство фактически повесило на них всех собак. Передав в том числе некоторые функции снабжающих компаний. Так тоже нельзя. Каждый должен заниматься своим делом, а не перекладыванием ответственности на другого.
Гость
1 час
Неужели кто-то удивляется? Разве что сами управляющие. Вывод из рейтинга: УК - это обуза для населения. Подлежат ликвидации. Обычные ЖЭКи работали лучше без всяких компьютеров, тракторов и с меньшим штатом.
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