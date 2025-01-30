В Ярославле опубликовали рейтинг управляющих компаний. Оценки шокируют

В Ярославле составили рейтинг управляющих компаний Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области оценили работу управляющих компаний. Рейтинг организаций опубликовала автономная некоммерческая организация «Центр развития ЖКХ», учрежденная Инспекцией административно-технического и государственного жилищного надзора правительства Ярославской области.

— Рейтинг основывается на шести показателях: обращения от жителей, наличие или отсутствие просроченной задолженности компании перед поставщиками коммунальных ресурсов, количество штрафов и предостережений, коэффициент соотношения старого жилого фонда, процент раскрытия информации управляющей организации в ГИС ЖКХ, сводный индикатор финансового риска, — прокомментировали в правительстве региона.

По каждому пункту проставлялись баллы. Конечная сумма определяла, в какую группу попадет та или иная управляющая компания:

зеленая — 6-10 баллов (это хороший показатель);

желтая — 3-5 баллов (средний результат);

красная — до 2 баллов (плохой результат).

Оценки от 8 до 10 баллов не заслужила ни одна управляющая компания из Ярославля. Самый высокий балл оказался у АО «Ярославльлифт» — 7 баллов. При этом в рейтинге немало управдомов, у которых оценки оказались даже ниже 0.

— Минусовой результат означает, что по нескольким показателям управляющая организация получила минусы в баллах (к примеру, если компания не размещает информацию в системе ГИС ЖКХ и т. д.), — пояснили власти.

Рейтинг управляющих компаний с пропиской в Ярославле:

7 баллов

АО «Ярославльлифт».

5 баллов

АО «Управдом Ленинского района»;

ООО «РЭУ № 18».

3 балла

ООО «УК Альянс»;

ООО «УК Яр-Дом»;

ООО «Округ»;

ООО «Дом с лилиями».

2 балла

ООО УК «Прайм Сервис»;

ООО «Дифференциал»;

ООО «УК „Гудград“»;

ООО УК «ЭФФЕКТПЛЮС»;

ООО УК «ИВОЛГА»;

АО «СХК „Север-Инвест“».

1 балл

ООО «УФР»;

ООО «РСЦ ЯМР»;

ООО УК «Альтернатива»;

ООО «УК „Продвижение“»;

ООО «УК „Ярсити“»;

ООО «РЭУ № 14».

0 баллов

ООО «ГУД»;

ООО «Жилком»;

ООО «УК Ника»;

АО «Управдом Дзержинского района»;

ООО «УК Жилищный Фонд»;

ООО «УК Красноперекопский квартал»;

ООО УК «Жилстандарт»;

ООО «УКЯР»;

ООО «УК „КОМФОРТСИТИ“»;

ООО «УК „Возрождение“»;

ООО «УК „Дом Сервис“»;

ООО «УК Комьюнити»;

ООО «РЭУ № 11».

-1 балл

ООО «Норская управляющая компания»;

ООО «Управляющая компания „КУБ“»;

ООО «УК Городская идиллия»;

ООО «Эксперт»;

ООО «Клён Сервис»;

ООО УК «ВУК»;

ООО УК «Монолит»;

ООО «Новый Дом»;

ЗАО «Верхневолжская управляющая компания».

-2 балла

АО «Управдом Кировского района»;

ООО «УК „Альфа Групп“»;

ООО «УК Заволжский дом»;

АО «Управдом Заволжского района»;

НАО «Управдом Фрунзенского района»;

ООО «ИТ ФОНД»;

ООО «УК „Содружество“»;

ООО «Суздальская Слобода»;

ООО «УК „Сокольники“»;

ООО «ЖЭУ»;

ООО «Обслуживающая организация „Родной Район“»;

ООО «УК Слобода»;

ООО «Управляющая компания города Ярославля».

-3 балла

АО «Управдом Красноперекопского района»;

ООО «ОДК»;

ООО «УК „Полесье“»;

ООО «ИКЦ „Гарант-инфо“»;

ООО «УК Надёжный дом».

-4 балла

ООО «Забота».