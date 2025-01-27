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Город В Ярославле отменили встречу с главой двух крупных районов. В чем причина

В Ярославле отменили встречу с главой двух крупных районов. В чем причина

Дмитрий Удальцов должен был ответить на вопросы жителей 29 января

1 013
7 комментариев

Отменили встречу с главой Фрунзе и Перекопа — Андреем Удальцовым

Источник:

В Ярославле отменили встречу с главой Красноперекопского и Фрунзенского районов Андреем Удальцовым, которая должна была пройти 29 января. Об этом сообщили в мэрии утром 27 января.

— О новой дате проведения встречи мы обязательно сообщим заранее, — добавили в городской администрации.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе мэрии, глава районов находится на больничном.

Обычно раз в несколько месяцев проводятся встречи местных жителей с главами районов. Время и дата оглашаются заранее. На этих мероприятиях каждый житель может задать интересующий его вопрос. Как уточняют власти, подобные мероприятия проходят в формате «вопрос-ответ».

Отметим, что мэр Ярославля тоже проводит подобные встречи с жителями. Ближайшая возможность задать вопросы градоначальнику Артему Молчанову будет 29 января в 17:00 в территориальной администрации Кировского и Ленинского районов — на Советской, 80.

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Комментарии
7
Гость
1 час
только Таврический отвечает на все отфильтрованные вопросы раз в году на кривой линии и вообще все вопросы в письменном виде с обратным адресом и на коленях подают причитая о милосердие
Гость
1 час
Вопросы к нему конечно были, особенно по поводу выбросов неприятных вредных запахов производства в жилые кварталы, которые он не может прекратить уже несколько лет... что это за хозяин такой, который у себя дома порядок навести не может....
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