В Ярославле отменили встречу с главой двух крупных районов. В чем причина

В Ярославле отменили встречу с главой Красноперекопского и Фрунзенского районов Андреем Удальцовым, которая должна была пройти 29 января. Об этом сообщили в мэрии утром 27 января.
— О новой дате проведения встречи мы обязательно сообщим заранее, — добавили в городской администрации.
Как уточнили 76.RU в пресс-службе мэрии, глава районов находится на больничном.
Обычно раз в несколько месяцев проводятся встречи местных жителей с главами районов. Время и дата оглашаются заранее. На этих мероприятиях каждый житель может задать интересующий его вопрос. Как уточняют власти, подобные мероприятия проходят в формате «вопрос-ответ».
Отметим, что мэр Ярославля тоже проводит подобные встречи с жителями. Ближайшая возможность задать вопросы градоначальнику Артему Молчанову будет 29 января в 17:00 в территориальной администрации Кировского и Ленинского районов — на Советской, 80.