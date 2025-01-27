В Ярославле отменили встречу с главой двух крупных районов. В чем причина

Отменили встречу с главой Фрунзе и Перекопа — Андреем Удальцовым Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле отменили встречу с главой Красноперекопского и Фрунзенского районов Андреем Удальцовым, которая должна была пройти 29 января. Об этом сообщили в мэрии утром 27 января.

— О новой дате проведения встречи мы обязательно сообщим заранее, — добавили в городской администрации.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе мэрии, глава районов находится на больничном.

Обычно раз в несколько месяцев проводятся встречи местных жителей с главами районов. Время и дата оглашаются заранее. На этих мероприятиях каждый житель может задать интересующий его вопрос. Как уточняют власти, подобные мероприятия проходят в формате «вопрос-ответ».