Даже смотреть холодно! Как в Ярославле прошло Крещение. 15+ эмоциональных кадров
Фоторепортаж из Петропавловского парка
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С 18 на 19 января православные христиане празднуют Крещение. В Ярославле с ночи шли службы, а некоторые жители решились окунуться в ледяную воду.
Из-за погоды в городе в этом году поставили только две купели: на пруду в Петропавловском парке и у Толгского монастыря. Мы побывали у иордани в Красноперекопском районе. Публикуем эмоциональные кадры оттуда.
Мы вели онлайн-трансляцию, где рассказали и показали, как встречают праздник в Ярославле и Ярославской области. Подробнее читайте в этом материале.