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Город Крещение фоторепортаж Даже смотреть холодно! Как в Ярославле прошло Крещение. 15+ эмоциональных кадров

Даже смотреть холодно! Как в Ярославле прошло Крещение. 15+ эмоциональных кадров

Фоторепортаж из Петропавловского парка

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В Крещение принято погружаться в купель

Источник:

С 18 на 19 января православные христиане празднуют Крещение. В Ярославле с ночи шли службы, а некоторые жители решились окунуться в ледяную воду.

Из-за погоды в городе в этом году поставили только две купели: на пруду в Петропавловском парке и у Толгского монастыря. Мы побывали у иордани в Красноперекопском районе. Публикуем эмоциональные кадры оттуда.

Для многих обряд окунания в купель в Крещение — традиция

Источник:

Перед тем как пускать людей к купели, церковнослужители освятили ее

Источник:

Перед купелью собралась очередь

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Даже смотреть холодно!

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Фотография на память

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Ух, сколько эмоций

Источник:

После погружения в воду люди накидывали одежду и спешили в тепло

Источник:

А вы решились ночью окунуться?

Источник:

У капели дежурили спасатели

Источник:

Кто-то решался погружаться в купель с головой

Источник:

В Ярославле в этом году оборудовали только две купели — в Петропавловском парке и у Толгского монастыря

Источник:

В этом году многие пришли окунуться в первый раз

Источник:

Среди пришедших было много молодежи

Источник:

По обе стороны от купели стояли дежурные спасатели

Источник:

Переодеться в чистую и сухую одежду можно было в теплой палатке

Источник:

Мы вели онлайн-трансляцию, где рассказали и показали, как встречают праздник в Ярославле и Ярославской области. Подробнее читайте в этом материале.

А вы отмечаете Крещение?

Конечно, хожу в храм и соблюдаю пост в сочельник
Только окунаюсь в прорубь
Знаю о празднике, но не соблюдаю традиции
Я атеист
ПО ТЕМЕ
Крещение Купели Окунание Религия Православный праздник
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