В Ярославле на Крещение оборудовали две купели: адреса

19 января православные верующие отмечают Крещение Господне. Накануне, в Крещенский сочельник, в храмах начинаются праздничные богослужения, освящение воды и купелей.
С 20:00 для желающих доступна купель в пруду в Петропавловском парке.
В этой онлайн-трансляции показываем, как встречают праздник в Ярославле и Ярославской области, а также публикуем актуальную информацию.
По прогнозу Ярославского ЦГМС, в эту ночь ожидается усиление ветра и мокрый снег. В МЧС просят жителей быть внимательными на дорогах.
Напоминаем, за выход на лед в неположенном месте грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. В Крещение в городе будут дежурить сотрудники центра гражданской защиты и территориальных администраций для контроля запрета.
Для тех, кто планирует погружаться в прорубь, напоминаем правила безопасности.
Не забудьте поделиться с близкими!
Ранее в Ярославской епархии обнародовали расписание праздничных богослужений. Полный список ищите в этом материале:
Из-за сокращения мест для окунания в прорубь у храмов в Ярославле выставят баки с освященной водой.
Адреса купелей в Ярославской области
Рыбинск
Рыбинское водохранилище, микрорайон Переборы, побережье у спасательной станции ГКУ «ЦОД по ГОЧС» Ярославской области, с 09:00 18 января до 15:00 19 января.
Тутаевский район
Тутаев, Волга, святой источник Святого Николая, Ярославская улица, с 23:00 18 января до 02:00 19 января;
река Ковать, въезд в Тутаев из Ярославля слева, святой источник на реке Ковать, с 23:00 18 января до 02:00 19 января;
Тутаевский район, поселок Никульское, Дорожная улица, пруд за домом 1.
Брейтовский район
Село Брейтово, река Сить в районе Богородице-Никольской часовни, с 00:00 до 02:00, с 17:00 до 20:00 19 января;
деревня Торонково, на берегу местечка Прощеный ручей, с 14:00 до 16:00 19 января.
Некоузский район
Село Верхне-Никульское, левый берег реки Ильди, с 00:00 до 02:00 19 января.
Некрасовский район
Пруд у церкви сельского поселения Бурмакино села Кувакино, Высоковский сельский округ, с 01:00 до 04:00 19 января;
открытая купель (пруд) в селе Вятском, Красный Профинтерн, с 01:00 до 04:00 19 января;
закрытая купель в селе Вятском, Красный Профинтерн, с 01:00 до 04:00 19 января;
пруд села Гзино, сельское поселение Бурмакино, с 01:00 до 04:00 19 января.
Переславль-Залесский
Село Никитская Слобода, источник преподобного Никиты Столпника (стационарная купель), с 21:00 января до 02:30 19 января;
село Купань, источник великомученицы Варвары (стационарная купель), с 19:00 до 20:00 18 января;
село Новоалексеевка Свято-Алексевсиевское архиерейское подворье, святой источник Алексия человека Божия (стационарная купель), с 11:30 до 17:00 19 января;
храм Сорока Мучеников Севастийских, устье реки Трубеж, до 21:00 18 января.
Борисоглебский район
Купель на святом источнике в районе села Красново, с 23:30 18 января до 02:30 19 января;
купель на святом источнике в районе села Кондаково Высоковского сельского поселения, с 23:30 18 января до 02:30 19 января.
Угличский район
Река Волга в районе Портовой улицы, напротив дома № 3а, с 22:30 до 01:30 18 января, с 11:30 до 13:00 19 января;
река Воржехоть, село Дивная Гора, с 12:00 до 15:00 19 января;
пруд в селе Архангельском, с 11:00 по 14:00 19 января;
святой источник Святителя Николая Чудотворца, деревня Чубуково, с 00:00 по 01:00 19 января.
Ростовский район
Сельское поселение Семибратово, деревня Глебово, купель на источнике Святителя Василия Великого, с 00:00 по 02:00, с 12:00 по 14:00 19 января;
село Деболовское Ростовского района, источник Преподобного Сергия на реке Саре, с 00:00 до 02:00 19 января.
Гаврилов-Ямский район
Пруд на Старосельской улице в селе Шопша, с 00:00 до 02:00 19 января.
Даниловский район
Село Покров, Петрушинская улица на территории родника, с 00:00 до 02:00 19 января;
купель в роднике у Воскресенской церкви в Данилове, пересечение улиц Первомайской и Володарского, с 00:00 до 02:00 19 января.
Мышкинский район
Мышкин, река Волга, район старой пристани, дом № 1 по улице Ленина, с 14:00 до 20:00 19 января.
Пошехонский район
Прорубь в реке Согоже, 10 метров от спасательной станции, с 23:00 18 января до 01:00 19 января;
деревня Заднево, источник Преподобного Адриана Пошехонского, Белосельское сельское поселение, мужская купель, с 23:30 до 02:00 19 января;
деревня Заднево, источник Преподобного Адриана Пошехонского, Белосельское сельское поселение, женская купель, с 23:30 до 02:00 19 января.
Ярославцы также могут выбрать для погружения в воду купели за городом.
Ярославский район
Пруд в селе Лучинском Карабихского сельского поселения, церковь Иоакима и Анны, с 00:00 до 01:00, с 10:00 до 13:00 19 января;
озеро Тарасово в селе Толбухино Кузнечихинского сельского поселения, церковь Рождества Христова села Давыдово, с 00:00 до 01:00 19 января.
Адреса купелей в Ярославле
Из-за погоды в этом году в Ярославле сократили количество мест для погружения в воду. Изначально городские власти совместно с МЧС согласовали размещение купели на пруду у Петропавловского храма, однако накануне праздника разрешили купель у Толгского монастыря.
Ярославль
Пруд на территории Толгского монастыря, с 23:00 18 января до 22:00 19 января;
Петропавловские пруды, храм Первоверховных Апостолов Петра и Павла, с 20:00 18 января до 22:00 19 января.
К слову, в Петропавловском храме ночная служба начнется в 23:00, в Толгском монастыре — в 23:30.
Считается, что крещенские купания — символ закрепления очищения от грехов. Этот обычай не является аналогом покаяния или крещения.
Считается, что в день Крещения любая вода (и даже снег) становится святой и лечебной.
Что за праздник
Когда Иисусу Христу было 30 лет, на берегу реки Иордан он познакомился с Иоанном Предтечей. Пророк оказался там совсем не случайно. Он долго путешествовал по пустыне, и дороги привели его к священной реке, где он сначала крестился сам, а потом стал рассказывать другим людям, как важно всем погрузиться в воду и отпустить грехи перед приходом Мессии. Речь Иоанна очень впечатлила Иисуса, и он решил принять крещение, хотя и не нуждался в нем, так как был априори безгрешен.
В Евангелии описывается, что после того, как Иисус Христос принял крещение от Иоанна Предтечи, явилась Святая Троица — Отец, Сын и Святой Дух. Первый появился в виде гласа Божьего, который сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение», сыном был сам Иисус Христос, а Святой Дух явился в виде голубя. Поэтому праздник имеет два названия: Крещение и Богоявление.
До V века Рождество и Крещение отмечались в один день, но при правлении императора Аркадия два этих праздника разделили и установили между ними 12 праздничных дней. К XXI веку в католической и протестантской вере праздники отмечают 25 декабря и 6 января, а в православии — 7 и 19 января соответственно.