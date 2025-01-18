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Религия В Ярославле на Крещение оборудовали две купели: адреса

В Ярославле на Крещение оборудовали две купели: адреса

В онлайн-трансляции собираем всю информацию к празднику

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3 комментария

19 января православные верующие отмечают Крещение Господне. Накануне, в Крещенский сочельник, в храмах начинаются праздничные богослужения, освящение воды и купелей.

С 20:00 для желающих доступна купель в пруду в Петропавловском парке.

В этой онлайн-трансляции показываем, как встречают праздник в Ярославле и Ярославской области, а также публикуем актуальную информацию.

Анастасия Вязигина

По прогнозу Ярославского ЦГМС, в эту ночь ожидается усиление ветра и мокрый снег. В МЧС просят жителей быть внимательными на дорогах.

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Анастасия Вязигина

Напоминаем, за выход на лед в неположенном месте грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. В Крещение в городе будут дежурить сотрудники центра гражданской защиты и территориальных администраций для контроля запрета.

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Анастасия Вязигина

Для тех, кто планирует погружаться в прорубь, напоминаем правила безопасности.

Не забудьте поделиться с близкими!

В Ярославле в 2025 году оборудованы площадки для купания

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Совет: при погружении в прорубь раздевайтесь снизу вверх, одевайтесь в обратном порядке

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Перед погружением в прорубь нельзя пить алкоголь

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Врачи рекомендуют воздержаться от окунания тем, кто недавно болел

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Анастасия Вязигина

Ранее в Ярославской епархии обнародовали расписание праздничных богослужений. Полный список ищите в этом материале:

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Анастасия Вязигина

Из-за сокращения мест для окунания в прорубь у храмов в Ярославле выставят баки с освященной водой.

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Анастасия Вязигина

Адреса купелей в Ярославской области

Рыбинск

  • Рыбинское водохранилище, микрорайон Переборы, побережье у спасательной станции ГКУ «ЦОД по ГОЧС» Ярославской области, с 09:00 18 января до 15:00 19 января.

Тутаевский район

  • Тутаев, Волга, святой источник Святого Николая, Ярославская улица, с 23:00 18 января до 02:00 19 января;

  • река Ковать, въезд в Тутаев из Ярославля слева, святой источник на реке Ковать, с 23:00 18 января до 02:00 19 января;

  • Тутаевский район, поселок Никульское, Дорожная улица, пруд за домом 1.

Брейтовский район

  • Село Брейтово, река Сить в районе Богородице-Никольской часовни, с 00:00 до 02:00, с 17:00 до 20:00 19 января;

  • деревня Торонково, на берегу местечка Прощеный ручей, с 14:00 до 16:00 19 января.

Некоузский район

  • Село Верхне-Никульское, левый берег реки Ильди, с 00:00 до 02:00 19 января.

Некрасовский район

  • Пруд у церкви сельского поселения Бурмакино села Кувакино, Высоковский сельский округ, с 01:00 до 04:00 19 января;

  • открытая купель (пруд) в селе Вятском, Красный Профинтерн, с 01:00 до 04:00 19 января;

  • закрытая купель в селе Вятском, Красный Профинтерн, с 01:00 до 04:00 19 января;

  • пруд села Гзино, сельское поселение Бурмакино, с 01:00 до 04:00 19 января.

Переславль-Залесский

  • Село Никитская Слобода, источник преподобного Никиты Столпника (стационарная купель), с 21:00 января до 02:30 19 января;

  • село Купань, источник великомученицы Варвары (стационарная купель), с 19:00 до 20:00 18 января;

  • село Новоалексеевка Свято-Алексевсиевское архиерейское подворье, святой источник Алексия человека Божия (стационарная купель), с 11:30 до 17:00 19 января;

  • храм Сорока Мучеников Севастийских, устье реки Трубеж, до 21:00 18 января.

Борисоглебский район

  • Купель на святом источнике в районе села Красново, с 23:30 18 января до 02:30 19 января;

  • купель на святом источнике в районе села Кондаково Высоковского сельского поселения, с 23:30 18 января до 02:30 19 января.

Угличский район

  • Река Волга в районе Портовой улицы, напротив дома № 3а, с 22:30 до 01:30 18 января, с 11:30 до 13:00 19 января;

  • река Воржехоть, село Дивная Гора, с 12:00 до 15:00 19 января;

  • пруд в селе Архангельском, с 11:00 по 14:00 19 января;

  • святой источник Святителя Николая Чудотворца, деревня Чубуково, с 00:00 по 01:00 19 января.

Ростовский район

  • Сельское поселение Семибратово, деревня Глебово, купель на источнике Святителя Василия Великого, с 00:00 по 02:00, с 12:00 по 14:00 19 января;

  • село Деболовское Ростовского района, источник Преподобного Сергия на реке Саре, с 00:00 до 02:00 19 января.

Гаврилов-Ямский район

  • Пруд на Старосельской улице в селе Шопша, с 00:00 до 02:00 19 января.

Даниловский район

  • Село Покров, Петрушинская улица на территории родника, с 00:00 до 02:00 19 января;

  • купель в роднике у Воскресенской церкви в Данилове, пересечение улиц Первомайской и Володарского, с 00:00 до 02:00 19 января.

Мышкинский район

  • Мышкин, река Волга, район старой пристани, дом № 1 по улице Ленина, с 14:00 до 20:00 19 января.

Пошехонский район

  • Прорубь в реке Согоже, 10 метров от спасательной станции, с 23:00 18 января до 01:00 19 января;

  • деревня Заднево, источник Преподобного Адриана Пошехонского, Белосельское сельское поселение, мужская купель, с 23:30 до 02:00 19 января;

  • деревня Заднево, источник Преподобного Адриана Пошехонского, Белосельское сельское поселение, женская купель, с 23:30 до 02:00 19 января.

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Анастасия Вязигина

Ярославцы также могут выбрать для погружения в воду купели за городом.

Ярославский район

  • Пруд в селе Лучинском Карабихского сельского поселения, церковь Иоакима и Анны, с 00:00 до 01:00, с 10:00 до 13:00 19 января;

  • озеро Тарасово в селе Толбухино Кузнечихинского сельского поселения, церковь Рождества Христова села Давыдово, с 00:00 до 01:00 19 января.

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Анастасия Вязигина

Адреса купелей в Ярославле

Из-за погоды в этом году в Ярославле сократили количество мест для погружения в воду. Изначально городские власти совместно с МЧС согласовали размещение купели на пруду у Петропавловского храма, однако накануне праздника разрешили купель у Толгского монастыря.

Ярославль

  • Пруд на территории Толгского монастыря, с 23:00 18 января до 22:00 19 января;

  • Петропавловские пруды, храм Первоверховных Апостолов Петра и Павла, с 20:00 18 января до 22:00 19 января.

К слову, в Петропавловском храме ночная служба начнется в 23:00, в Толгском монастыре — в 23:30.

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Анастасия Вязигина

Считается, что крещенские купания — символ закрепления очищения от грехов. Этот обычай не является аналогом покаяния или крещения.

Считается, что в день Крещения любая вода (и даже снег) становится святой и лечебной.

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Анастасия Вязигина

Что за праздник

Когда Иисусу Христу было 30 лет, на берегу реки Иордан он познакомился с Иоанном Предтечей. Пророк оказался там совсем не случайно. Он долго путешествовал по пустыне, и дороги привели его к священной реке, где он сначала крестился сам, а потом стал рассказывать другим людям, как важно всем погрузиться в воду и отпустить грехи перед приходом Мессии. Речь Иоанна очень впечатлила Иисуса, и он решил принять крещение, хотя и не нуждался в нем, так как был априори безгрешен.

В Евангелии описывается, что после того, как Иисус Христос принял крещение от Иоанна Предтечи, явилась Святая Троица — Отец, Сын и Святой Дух. Первый появился в виде гласа Божьего, который сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение», сыном был сам Иисус Христос, а Святой Дух явился в виде голубя. Поэтому праздник имеет два названия: Крещение и Богоявление.

До V века Рождество и Крещение отмечались в один день, но при правлении императора Аркадия два этих праздника разделили и установили между ними 12 праздничных дней. К XXI веку в католической и протестантской вере праздники отмечают 25 декабря и 6 января, а в православии — 7 и 19 января соответственно.

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Крещение Купели Окунание Религия Православный праздник
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Комментарии
3
Гость
34 минуты
с СВ0 сразу в прорубь?
Гость
35 минут
Обязательно перекройте все дороги Люди простые люди просили умоляли об этом
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