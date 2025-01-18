В Ярославле на Крещение оборудовали две купели: адреса

Когда Иисусу Христу было 30 лет, на берегу реки Иордан он познакомился с Иоанном Предтечей. Пророк оказался там совсем не случайно. Он долго путешествовал по пустыне, и дороги привели его к священной реке, где он сначала крестился сам, а потом стал рассказывать другим людям, как важно всем погрузиться в воду и отпустить грехи перед приходом Мессии. Речь Иоанна очень впечатлила Иисуса, и он решил принять крещение, хотя и не нуждался в нем, так как был априори безгрешен.

В Евангелии описывается, что после того, как Иисус Христос принял крещение от Иоанна Предтечи, явилась Святая Троица — Отец, Сын и Святой Дух. Первый появился в виде гласа Божьего, который сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение», сыном был сам Иисус Христос, а Святой Дух явился в виде голубя. Поэтому праздник имеет два названия: Крещение и Богоявление.

До V века Рождество и Крещение отмечались в один день, но при правлении императора Аркадия два этих праздника разделили и установили между ними 12 праздничных дней. К XXI веку в католической и протестантской вере праздники отмечают 25 декабря и 6 января, а в православии — 7 и 19 января соответственно.