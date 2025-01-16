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Город Спецоперация на Украине В Ярославской области изменят документ о выплатах для пострадавших от БПЛА

В Ярославской области изменят документ о выплатах для пострадавших от БПЛА

Подобная финансовая поддержка появилась в регионе в прошлом году

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Власти решили сохранить выплаты

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В Ярославской области продлят меры поддержки пострадавшим от последствий применения беспилотников. Проект указа губернатора об этом разместили на сайте регионального правительства.

Изначально предполагалось, что финансовая помощь в подобных случаях будет предусмотрена лишь в 2024 году. Но меры поддержки будут действовать и в 2025.

— В пункте 1 слова «2024 году» заменить словами «2024–2025 годах», — говорится в проекте указа главы региона.

Деньги для пострадавших в случае последствий от примененния беспилотников будут перечислены из резервного фонда правительства Ярославской области.

Согласно документам, предполагалось, что платить будут за поврежденное жилье, имущество или транспорт. Например тем, кто частично утратил имущество первой необходимости готовы платить по 50 тысяч рублей. За полностью утраченное имущество первой необходимости или поврежденное жилье предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей.

А вот за поврежденный транспорт можно получить до 300 тысяч рублей. Но это с учетом расходы на проведение независимой технической экспертизы. При этом важно, чтобы машина была в собственности и зарегистрирована как положено.

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Выплаты БПЛА Указ губернатора
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