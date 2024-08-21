«В связи с СВО»: в Ярославской области ввели выплаты за последствия от БПЛА

В регионе будут платить жильцам из-за атак БПЛА Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В Ярославской области ввели выплаты пострадавшим от последствий применения беспилотников. Соответствующий указ губернатора подписал и. о. губернатора Андрей Колядин 20 августа.

— Предоставлять в 2024 году за счет средств резервного фонда правительства Ярославской области единовременную материальную помощь: 1.1. Гражданам, пострадавшим от последствий применения на территории Ярославской области беспилотных летательных аппаратов в связи с проведением специальной военной операции… — говорится в документе.

Платить будут за имущество, жилье и транспорт. Суммы начисляются в зависимости от повреждений:

гражданам, частично утратившим имущество первой необходимости — 50 тысяч рублей;

гражданам, полностью утратившим имущество первой необходимости — 100 тысяч рублей;

за повреждение жилого помещения — 100 тысяч рублей;

за поврежденный транспорт — до 300 тысяч рублей, включая расходы на проведение независимой технической экспертизы (условие — транспорт должен быть в собственности и зарегистрирован в установленном порядке).

Согласно постановлению, деньги будут платить из резервного фонда.

— Указ вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 июня 2024 года, — говорится в документе.