«В связи с СВО»: в Ярославской области ввели выплаты за последствия от БПЛА

В Ярославской области ввели выплаты пострадавшим от последствий применения беспилотников. Соответствующий указ губернатора подписал и. о. губернатора Андрей Колядин 20 августа.
— Предоставлять в 2024 году за счет средств резервного фонда правительства Ярославской области единовременную материальную помощь: 1.1. Гражданам, пострадавшим от последствий применения на территории Ярославской области беспилотных летательных аппаратов в связи с проведением специальной военной операции… — говорится в документе.
Платить будут за имущество, жилье и транспорт. Суммы начисляются в зависимости от повреждений:
гражданам, частично утратившим имущество первой необходимости — 50 тысяч рублей;
гражданам, полностью утратившим имущество первой необходимости — 100 тысяч рублей;
за повреждение жилого помещения — 100 тысяч рублей;
за поврежденный транспорт — до 300 тысяч рублей, включая расходы на проведение независимой технической экспертизы (условие — транспорт должен быть в собственности и зарегистрирован в установленном порядке).
Согласно постановлению, деньги будут платить из резервного фонда.
— Указ вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 июня 2024 года, — говорится в документе.
Впервые об атаке БПЛА в Ярославле власти сообщили 29 января 2024 года, после этого было еще несколько угроз. Последний раз беспилотники долетели до региона 10 августа. По данным Минобороны, над регионом сбили шесть дронов.