В Ярославле заметили киношные вагончики: что снимают в городе

Что снимают в Ярославле Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram











В Красноперекопском районе Ярославля местные жители заметили съемочную группу. Несколько вагончиков выстроились вдоль дороги у жилых пятиэтажек.

— На улице Красноперекопской, 4 снимают кино. С двух сторон закрыт обзор. Может случиться ДТП с участием пешехода, — написали встревоженные местные жители в группе «Подслушано в Ярославле».

Как сообщили 76.RU в пресс-службе мэрии Ярославля, в городе снимают второй сезон сериала «Душегубы» (16+) на НТВ. Премьера запланирована на 2025 год.

В Ярославле снимают сериал Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram Второй сезон детектива «Душегубы» Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Киношников проекта «Душегубы» в Ярославле заметили еще в декабре 2024-го. По данным мэрии, съемки сериала продлятся до середины марта 2025-го.

— Будут снимать не только в Ярославле, но и в области, — уточнили 76.RU в пресс-службе мэрии.

Первый сезон детектива «Душегубы» вышел в 2019 году. В центре сюжета был маньяк по прозвищу Витебский Душитель, который убивал женщин в 1980-е. Главные роли в картине исполнили Зоя Бербер («Реальные пацаны» (16+), «Проект „Анна Николаевна“» (18+), «Плевако» (16+)), Сергей Марин («Начальник разведки» (16+), Фома из «Огниво» (6+)) и Сергей Чирков (Стас из сериала «Корни» (18+)).

Как сообщал Telegram-канал «Новости кинопроизводства» в июле 2024 года, проект «Душегубы» действительно продлили на второй сезон. Всего будет выпущено 10 серий ретродетектива.

— «Амедиа Продакшн». Сценаристы те же — Юлиана Закревская и Алексей Сашин. Режиссер — Максим Кубринский. Премьера в 2025-м, — указывалось в сообщении. — Все достают «маньячные» франшизы, которые у них когда-либо были и показывали хоть какие-то цифры.