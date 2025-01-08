НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

6 м/c,

ю-з.

 742мм 81%
Подробнее
2 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Как звезды проводят каникулы
Остались без отопления
Афиша на 8 января
Что построят в 2025 году
Инвалид соорудил подъемник
Коттеджи у реки
Что такое «легкое метро»
Нападение на кладбище
Куда сходить в Ярославле
Город В Ярославле заметили киношные вагончики: что снимают в городе

В Ярославле заметили киношные вагончики: что снимают в городе

Караван павильонов растянулся в спальном районе

1 270
8 комментариев

Что снимают в Ярославле

Источник:

В Красноперекопском районе Ярославля местные жители заметили съемочную группу. Несколько вагончиков выстроились вдоль дороги у жилых пятиэтажек.

— На улице Красноперекопской, 4 снимают кино. С двух сторон закрыт обзор. Может случиться ДТП с участием пешехода, — написали встревоженные местные жители в группе «Подслушано в Ярославле».

Как сообщили 76.RU в пресс-службе мэрии Ярославля, в городе снимают второй сезон сериала «Душегубы» (16+) на НТВ. Премьера запланирована на 2025 год.

В Ярославле снимают сериал

Источник:

Второй сезон детектива «Душегубы»

Источник:

Киношников проекта «Душегубы» в Ярославле заметили еще в декабре 2024-го. По данным мэрии, съемки сериала продлятся до середины марта 2025-го.

— Будут снимать не только в Ярославле, но и в области, — уточнили 76.RU в пресс-службе мэрии.

Первый сезон детектива «Душегубы» вышел в 2019 году. В центре сюжета был маньяк по прозвищу Витебский Душитель, который убивал женщин в 1980-е. Главные роли в картине исполнили Зоя Бербер («Реальные пацаны» (16+), «Проект „Анна Николаевна“» (18+), «Плевако» (16+)), Сергей Марин («Начальник разведки» (16+), Фома из «Огниво» (6+)) и Сергей Чирков (Стас из сериала «Корни» (18+)).

Как сообщал Telegram-канал «Новости кинопроизводства» в июле 2024 года, проект «Душегубы» действительно продлили на второй сезон. Всего будет выпущено 10 серий ретродетектива.

— «Амедиа Продакшн». Сценаристы те же — Юлиана Закревская и Алексей Сашин. Режиссер — Максим Кубринский. Премьера в 2025-м, — указывалось в сообщении. — Все достают «маньячные» франшизы, которые у них когда-либо были и показывали хоть какие-то цифры.

«Амедиа Продакшн» — один из крупнейших в РФ производителей сериалов. Ранее кинокомпания также снимала в Ярославской области «Число зверя» (18+). Кроме того, компания снимала в Ярославской области сериалы «Стражник», «Заповедный спецназ 2» и другие.

ПО ТЕМЕ
Кино Фильмы Съемка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
1 час
Осваивают наши народные деньги, снимают очередную порцию лапши нам на уши
Гость
1 час
Почему не платят за парковочные места как надоели они уже могут сбить людей
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление