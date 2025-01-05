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Город Правда вымирают? фоторепортаж Руины рядом с ухоженным центром: как с изнанки выглядит самое красивое село России

Руины рядом с ухоженным центром: как с изнанки выглядит самое красивое село России

Изучаем улицы Вятского в Ярославской области

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Фоторепортаж из самой красивой деревни России

Источник:

В 30 километрах от Ярославля находится село Вятское, которое включили в список самых красивых деревень России. Сюда приезжают тысячи туристов. В селе находятся музеи, храмы, усадьбы, гостиницы, рестораны и спа.

В 2015 году село включили в Ассоциацию самых красивых деревень России, а в 2019-м Вятское добавили в предварительный список ЮНЕСКО.

Пока туристы изучают улицы села, мимо них на мопедах шныряют местные. Центр Вятского отремонтирован, а если пройти вглубь, наткнешься на руины и заброшенные дома. В новом выпуске рубрики «Правда вымирают?» фотограф 76.RU показал, как живет самое красивое село России.

Центр выглядит свежо и аккуратно

Источник:

Но во дворах можно встретить собак, роющихся в мусоре

Источник:

Местные передвигаются на грузовых тележках

Источник:

Полуразрушенные усадьбы пытаются скрыть за баннерами

Источник:

Жители Вятского не торопясь ездят по делам

Источник:

Воскресенская церковь построена в 1750 году

Источник:

Река Ухтанка проходит посередине села

Источник:

В некоторых старинных усадьбах всё еще живут

Источник:

На окраине села строятся современные частные дома

Источник:

А старые дома стоят брошенными

Источник:

Первый этаж сильно утеплен

Источник:

Летом в тазы сажают цветы

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Кажется, что здесь можно найти всё что угодно

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Уличных собак подкармливают мясом

Источник:

Вид из бассейна — на старые дома

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Успенская церковь заброшена

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На каждой улице стоит колодец

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Советский автомобиль отлично вписывается в атмосферу деревни

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Возле реки можно увидеть баню

Источник:

Зимой на санках перевозят вещи

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