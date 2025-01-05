Руины рядом с ухоженным центром: как с изнанки выглядит самое красивое село России
Изучаем улицы Вятского в Ярославской области
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В 30 километрах от Ярославля находится село Вятское, которое включили в список самых красивых деревень России. Сюда приезжают тысячи туристов. В селе находятся музеи, храмы, усадьбы, гостиницы, рестораны и спа.
В 2015 году село включили в Ассоциацию самых красивых деревень России, а в 2019-м Вятское добавили в предварительный список ЮНЕСКО.
Пока туристы изучают улицы села, мимо них на мопедах шныряют местные. Центр Вятского отремонтирован, а если пройти вглубь, наткнешься на руины и заброшенные дома. В новом выпуске рубрики «Правда вымирают?» фотограф 76.RU показал, как живет самое красивое село России.