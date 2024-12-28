«Людям нужно чудо»: Дед Мороз из Ярославля откровенно рассказал об обратной стороне праздника

Как живет Дед Мороз — в этом материале Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











Вы знали, что в Ярославле есть настоящий Дед Мороз? 35-летний Михаил Албулов даже закончил университет Дедов Морозов (да-да, оказываются, и такие учебные заведения бывают). Теперь он профессионально дарит маленьким ярославцам радость.

Волшебник активно ведет блог и рассказывает в соцсетях об изнанке своей праздничной и крайне ответственной работы. Мы списались с Михаилом и договорились об интервью. В условленный день на пороге 76.RU появился зимний волшебник в шубе, с длинной бородой и посохом.

Дипломированный Дед Мороз

История дипломированного Деда Мороза Источник: Елена Вахрушева / Сеть городских порталов

— Я Дедушкой Морозом живу. А живу я столько лет, сколько стоит белый свет, — низким торжественным тоном, свойственным всем Дедушкам, объяснил наш герой.

В Ярославль новогодний сказочник приехал из Екатеринбурга, там он жил до 2016 года. После переехал в Ярославль и стал углубляться в профессию. Проходил курсы для Дедов Морозов, а в 2023 году окончил национальный университет Дедов Морозов и Снегурочек им. Радченко.

Наш герой окончил московский университет Дедов Морозов и Снегурочек Источник: Михаил Албулов











— Однажды я узнал, что есть у меня такие «морозные братья» и решил приехать с ними познакомиться. Там мы соревновались друг с другом в разных талантах: кто пел, кто стихи слаган, кто волшебство творил. Тогда и получил я диплом Деда Мороза, — поделился Михаил.

У Дедушки есть несколько костюмов для выступлений. Этот — самый любимый Источник: Михаил Албулов

Как Дед Мороз празднует Новый год

Аниматор ездит на всероссийские сборы Дедов Морозов, где волшебники обмениваются опытом Источник: Михаил Албулов











По словам Дедушки Мороза — дети за годы его работы не изменились. Дошкольный и школьный возраст — прекрасный период, когда в сказки и чудеса хочется верить. Технологический прогресс и даже внедрение гаджетов в жизнь детей не портят эту искренность и открытость.

— Я люблю вот эти взгляды детей и взрослых. Первая встреча, когда открывается дверь и понимаешь, что они ждали этого, — делится наш собеседник. — Вот они увидели Дедушку и бегут с распростертыми объятьями, искрящимися глазами. Это время общения с ними, конечно, самое ценное, что есть в жизни.

В ноябре 2024 году Деду Морозу исполнилось 184 года Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











Но, как и в любой работе, есть свои минусы — плотный рабочий график. Хоть Дедушка Мороз и сам формирует свой график, в новогодние дни занятость большая.

— Бывает запланировано 31 декабря семь-восемь адресов. В процессе еще прилетают заказы, а хочется успеть приехать домой. Время поджимает, а еще и сам Новый год встречать скоро.

Близкие знают, что у меня работа связана с праздниками, и относятся к этому с пониманием и теплом. Дед Мороз

Чем занимается Дедушка, когда нет праздников

Михаил Албулов выступает на частных праздниках и корпоративах Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Деятельность Деда Мороза — сезонная. Как бы это грубо ни звучало, но о зимнем сказочнике вспоминают раз в год — ближе к праздникам. Но чем занимается зимний сказочник, чья профессиональная деятельность востребована несколько недель в году?

— Во-первых, бывают еще такие праздники, как Масленица, Старый Новый Год и другие. Но это мы еще про зиму-весну говорим. Дальше наступает лето. Вот у меня, например, был случай, когда собрались детишки на день рождения летом и устроили им сказку «Дед Мороз и Лето» (0+). Потому что летом детишки тоже хотят видеть зимнего сказочника, точно так же с ним поиграть.

Дедушка никуда не девается. Просто не все его видят, потому что не зовут никуда, и думают, что летом его нет. Дед Мороз

Дедушка играет на укулеле и преподает в частной музыкальной школе Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В свободное от новогодних праздников время Дедушка Мороз занимается музыкой, пишет песни и учит детей играть на гитаре.

Еще лето — удачное время для подготовки костюмов к новогоднему сезону.

— Дедушка ходит в барбершоп, оформляет бороду. Вот посох недавно забрал с техобслуживания. Все время обучаюсь новым фишкам. Иногда пишу сценарии, отвечаю на письма, делаю фотосессии, — поделился зимний волшебник. — Костюм иногда нужно дорабатывать, переделывать, почистить. Этим и занимаюсь в свободное время.

О чем мечтает Дед Мороз

Чаще всего Дедушка ездит поздравлять детей один. Но иногда берет с собой Снегурочку Источник: Михаил Албулов

Ежедневно Дедушка Мороз сталкивается с огромным количеством грез и желаний. Для одних это заветные материальные ценности — например, просьбы о новом смартфоне или мощном игровом компьютере. Для других эти мечты олицетворяют нечто иное — стремление к счастью и гармонии, здоровью и любви.

У Деда Мороза тоже есть своя мечта:

— Чтобы все детки были здоровы, чтобы в их домах царили любовь, гармония, тепло и взаимопонимание, чтобы пореже ссорились, чтобы было побольше полных семей. Все остальное — это труха.

Свою миссию наш собеседник видит в более значимых аспектах, чем просто раздача подарков и создание веселого настроения детям.

Людям нужно чудо. Они могут не показывать это и не всегда в это верят. Но в глубине души в каждом из нас живет маленький ребенок, возможно, недополучивший тепла в детстве. Мы это дарим. Дед Мороз