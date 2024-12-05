Сколько стоит сказка? Обзор цен на Деда Мороза и Снегурочку в Ярославле в новогоднюю ночь

Смотрим, какие есть предложения на рынке аниматоров в Ярославле Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Новый год не за горами, а значит, пора задумываться о праздничном настроении и развлечениях для детей.

Редакция 76.RU собрала обзор цен на услуги аниматоров в Ярославле к Новому году. Сколько стоит пригласить Деда Мороза и Снегурочку и что входит в их прайс — читайте в этом материале.

Чем ближе к Новому году, тем дороже

Цена на новогодних аниматоров зависит не только от насыщенности и длительности программы, но и даты. В одном из агенств до 29 декабря цена за 15-минутное выступление составляет 2800 рублей, а после может доходить и до 5 тысяч рублей.

Цены на бронь аниматоров:

до 29 декабря — 2800 рублей;

30 декабря — 3200 рублей;

31 декабря с 8:00 до 13:00 — 3200 рублей;

31 декабря с 13:00 до 17:00 — 3500 рублей;

31 декабря с 17:00 до 20:00 — 4000 рублей;

31 декабря с 20:00 до 22:00 — 5000 рублей;

31 декабря после 22:00 — договорная;

1 января с 11:00 — 3000 рублей.

В эту стоимость входят поздравление от Дедушки Мороза и Снегурочки, конкурсы для детей и родителей. Завершающим элементом 15-минутной программы станут выступления детей со стихами и вручение подарков. Правда, их родители должны заранее подготовить. Они в стоимость аниматора не входят.

Вручит ваши подарки

30-минутная программа у этих Деда Мороза и Снегурочка может стоить до 8000 рублей. И то, точное время назначить для них можно только за дополнительную плату. Если переплачивать не хочется, то они просто укажут временной промежуток, в который смогут приехать. Придется сидеть и ждать.

Цены на бронь аниматоров:

28–30 декабря — 6 000 рублей;

31 декабря с 11:00 до 15:00 — 6 000 рублей;

31 декабря с 15:00 до 18:00 — 7 000 рублей;

31 декабря с 18:00 до 22:00 — 8 000 рублей.

— Стоимость поздравления не зависит от количества детей, вы можете скооперироваться с другими семьями. Однако обращаем ваше внимание, что продолжительность домашнего поздравления Деда Мороза и Снегурочки — не более 30 минут, — уточняют организаторы.

Поздравительная программа длится от 20 до 30 минут. За это время отыгрывается стандартный сценарий, где сначала выходит Снегурочка, все начинают звать Дедушку Мороза. Он выходит и заводит хоровод вокруг елки. Аниматоры проводят интерактивные игры и загадывают зимние загадки. И завершается выступление традиционно — стихи от детей, подарки от Дедушки, которые должны заготовить родители, и общее фото.

А дипломированного Деда Мороза видели?

На просторах сервиса по размещению объявлений появилось необычное предложение от профессионального Дедушки.

— Дед Мороз дипломированный. Прошел обучение в Национальном университете Дедов Морозов и Снегурочек им. Т. И. Радченко. Дипломант в номинации «Я, Дед Мороз» (2023, Москва), участник мастер-класса «Дед Мороз на 1, 2, 3!» (2023, Москва), участник мастер-класса «Новогодний хит — 2023», дипломант Олонецких игр Дедов Морозов (2023, Олонец), участник форума «Новогодние посиделки» (2024, Москва), — говорится в объявлении.

Титулованный Дед Мороз предлагает программу, отличающуюся от коллег. За 30 минут выступления он обещает поиграть с детьми, показать им фокусы и организовать игротанцы.

Аниматор отмечает, что более 15 лет в профессии. Правда, во сколько обойдутся его услуги — неизвестно. Сумма меняется в зависимости от даты. Минимум — 2000 рублей.

Бюджетный вариант

Есть более доступный вариант — аренда костюмов Деда Мороза и Снегурочки. Цена на сутки начинается от 700 рублей.

Также костюмы «сказочников» можно купить. Тогда, конечно, придется выложить побольше — в среднем около 3000 рублей. Зато они навсегда останутся у вас, и в следующем году можно будет порадовать своих малышей.