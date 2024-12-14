Изменится не в лучшую сторону: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде

Как изменится погода в регионе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области в ближайшие сутки изменится погода. Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности. Ночью с 14 на 15 декабря ожидаются сильный снег, гололедица на дорогах, местами снежный накат.

— Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны при проезде пешеходных переходов, особенно вблизи образовательных учреждений, — обратились в Министерстве к автомобилистам.

По данным Гидрометцентра России в ночь на 14 декабря в Ярославской области -13 °C, облачно, снег. Днем 15 декабря потеплеет до -5 °C, но осадки сохранятся.

Ночью 16 декабря -6 °C, вновь будет валить снег. Днем -3 °C, облачно, осадков станет меньше.