Вас не спрашивали? Почему в Ярославле начали устанавливать фигуры медведей до окончания обсуждений

Фигуры медведей появились в центре города Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле не утихают разговоры об установке новых фигур-медведей с сенсорными панелями в центре города. В частности, у многих возник вопрос о том, почему работы уже начали, хотя общественные обсуждения по этому вопросу еще не окончены. На сайте Государственной службы охраны объектов культурного наследия указано, что они проходят с 5 по 18 декабря.

В Министерстве туризма Ярославской области порталу 76.RU пояснили, что в городе уже проведены многочисленные коммуникации, а основания для фигур медведей ведут на небольшой глубине, поэтому затронуты они не будут. То есть, по логике, установка медведей не должна повлиять на кульурный слой почвы.

Также власти утверждают, что медведей устанавливают на участках, где уже получены разрешения на подобное использование. При этом оказалось, что общественные обсуждения затрагивают не сам внешний вид фигур, а акт о сохранности объектов культурного наследия, рядом с которыми расположили малые архитектурные формы.

— Он находится в свободном доступе и составлен экспертами с учётом всех норм и требований, — уточнили власти.

Медведей расставили в разных точках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











То есть, мнения жителей города на внешний вид фигур влияния не имеют. Также ярославцев убеждают, что работы ведут только в согласованных заранее местах.

— Ярославцы могут быть уверены в том, что работы ведутся с учётом историко-культурной экспертизы только в тех местах, где уже проведены археологические исследования. Работы осуществляются на земельных участках с сохранением ОКН и культурного слоя, — пояснили в Министерстве туризма.

При этом если у кого-то, все же, возникнут подозрения, что культурный слой повредили при работах, горожанам предлагают сообщить об этом. Сделать это можно на странице Государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Фигуры с табло задуманы как туристическая навигация Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Исходя из всего сказанного можно сделать вывод, что общественные обсуждения, по сути, нужны чтобы ярославцы могли ознакомиться с актом экспертизы проекта обеспечения сохранности объектов культурного наследия или сообщить о замеченных нарушениях. Вопрос о том, согласны горожане с установкой скульптур или нет, не ставился.

Стилизованные фигуры в виде медведей начали устанавливать 5 декабря — в первый день общественных обсуждений. Все они разные. На Кирова, например, теперь восседает медведица с медвежатами. На Первомайском бульваре — мохнатый писатель. Все это — туристическая навигация. О ее будущем появлении стало известно еще в августе. Портал 76.RU сообщал, что на установку туристических указателей с сенсорными интерактивными панелями власти готовы потратить больше 116 миллионов рублей.

Медведь в кокошнике встречает гостей хлебом и солью Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Фигуры появятся не только в Ярославле. Их планируют установить в Рыбинске, Ростове, Данилове, Тутаеве, Мышкине, Угличе, в Переславле-Залесском, и селе Вятское. Но в каждом городе они будут стилизованы по-разному. Например, в Рыбинске появится фигура стерляди, а в Ростове — оленя.