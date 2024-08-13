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Город Медведи, шахматы, избушка: в Ярославской области установят стилизованные навигаторы для туристов

Медведи, шахматы, избушка: в Ярославской области установят стилизованные навигаторы для туристов

На это планируют потратить больше 100 миллионов рублей

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4 комментария
Фигуры планируют установить в городах региона

В Ярославской области установят стилизованные туристические указатели с сенсорными интерактивными панелями. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок». Судя по опубликованным данным, потратить на установку фигур собираются 116 миллионов 863 тысячи 100 рублей.

Власти считают, что установка малых архитектурных форм поможет привлечь туристов.

— Предоставление жителям и гостям Ярославской области интерактивного информационного сервиса по расположению объектов культуры и туризма, навигации на местности, получения текстовой и графической информации обо всех городах области, а также повышение туристской привлекательности Ярославской области, — говорится в описании объекта закупки.

Поставщик должен будет предоставить 23 архитектурные формы. В Ярославле планируют установить 10 фигур, в Рыбинске — 2, в Ростове установят 2 навигатора, один в Данилове, в Тутаеве — 2, один в Мышкине, 2 в Угличе, 2 в Переславле-Залесском, и еще один в селе Вятское.

Заранее известно, что в Ярославле фигуры будут установлены в виде медведей, в Ростове появится олень с навигацией, в Вятском — избушка, в Тутаеве установят колокол, в Переславле воздушный шар. В Данилове появится шахматная фигура, в Угличе — часы, а в Мышкине — мышь.

Примерно так будут выглядеть фигуры, судя по проекту
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Примерно так будут выглядеть фигуры, судя по проекту

Также упоминается, что сенсорные панели должны помочь туристам выстроить маршрут, проходящий через главные достопримечательности, а также ознакомиться с исторической справкой на каждый город региона.

Заявки от желающих выполнить проект подрядчиков будут принимать до 20 августа. Работы необходимо выполнить до середины ноября 2024 года.

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Комментарии
4
Гость
13 августа 2024, 10:25
Так называемый гл. архитектор ни как не угомонится?
Гость
13 августа 2024, 10:32
Неужели город Ярославль надо представлять как дикий край непуганого зверья ?? Кругом одни медведи.
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