Стали появляться по всему центру: что за медведей с желтыми табло устанавливают в Ярославле

В Ярославле начали устанавливать фигуры медведей с желтыми сенсорными табло. Малые архитектурные формы стали появляться в разных точках центра. Фигуры разные: на улице Кирова, например, установили семью из мамы-медведицы и двух медвежат. На Первомайском бульваре медведь в костюме сидит за столом с пером в руке.
Эти малые архитектурные формы — туристическая навигация, о появлении которой стало известно еще в августе. Тогда появилась информация о том, что на установку туристических указателей с сенсорными интерактивными панелями власти готовы потратить больше 116 миллионов рублей.
— Предоставление жителям и гостям Ярославской области интерактивного информационного сервиса по расположению объектов культуры и туризма, навигации на местности, получения текстовой и графической информации обо всех городах области, а также повышение туристской привлекательности Ярославской области, — говорилось в описании объекта на сайте «Госзакупок».
В планах было закупить 23 архитектурные формы. В Ярославле планируют установить 10 фигур, в Рыбинске — 2, в Ростове установят 2 навигатора, один — в Данилове, в Тутаеве — 2, один — в Мышкине, 2 — в Угличе, 2 — в Переславле-Залесском, и еще один — в селе Вятское.
В каждом городе собираются установить разные фигуры. Если в Ярославле появляются медведи, то в Ростове появится олень с навигацией. В Вятском — избушка, в Тутаеве установят колокол, а в Переславле воздушный шар. Для Данилова подготовили шахматную фигуру, для Углича — часы, а в Мышкине будет установлена мышь.
По задумке сенсорные панели должны помочь туристам выстроить маршрут, проходящий через главные достопримечательности. Также на экранах можно будет прочитать историческую справку на каждый город региона.
На сайте Государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области 5 декабря опубликовали акт экспертизы проекта обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по установке малых архитектурных форм с интерактивной сенсорной панелью на территории Кировского района Ярославля.
Указано, что с 5 по 18 декабря проходят общественные обсуждения. Правда, возникает вопрос, как они могут повлиять на установку. Медведей то уже расставили — аккурат в первый день общественных обсуждений.
В документах указаны места, где будут установлены медведи в Ярославле:
Первомайский бульвар у кафе «Премьера»;
Первомайский бульвар, у памятника Н. А. Некрасову;
Волжская набережная, у Ярославского художественного музея;
верхний ярус Стрелки, у камня основания Ярославля;
Которосльная набережная, у входа на территорию Ярославского музея заповедника;
улица Подзеленье, у церкви «Спаса-на-Городу»;
улица Андропова, у здания Правительства Ярославской области;
пересечение улиц Революционной и Первомайской;
Демидовский сквер, перед переходом к монументу «Вечный огонь»;
улица Кирова, пересечение с Депутатским переулком.
Как вам медведи?