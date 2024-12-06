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Город подробности Стали появляться по всему центру: что за медведей с желтыми табло устанавливают в Ярославле

Стали появляться по всему центру: что за медведей с желтыми табло устанавливают в Ярославле

Рассказываем, для чего они нужны

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Зачем нужны медведи, которых устанавливают в Ярославле

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В Ярославле начали устанавливать фигуры медведей с желтыми сенсорными табло. Малые архитектурные формы стали появляться в разных точках центра. Фигуры разные: на улице Кирова, например, установили семью из мамы-медведицы и двух медвежат. На Первомайском бульваре медведь в костюме сидит за столом с пером в руке.

Медведицу на Кирова заметили днем 5 декабря

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Фигуры выглядят по-разному

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Эти малые архитектурные формы — туристическая навигация, о появлении которой стало известно еще в августе. Тогда появилась информация о том, что на установку туристических указателей с сенсорными интерактивными панелями власти готовы потратить больше 116 миллионов рублей.

— Предоставление жителям и гостям Ярославской области интерактивного информационного сервиса по расположению объектов культуры и туризма, навигации на местности, получения текстовой и графической информации обо всех городах области, а также повышение туристской привлекательности Ярославской области, — говорилось в описании объекта на сайте «Госзакупок».

В планах было закупить 23 архитектурные формы. В Ярославле планируют установить 10 фигур, в Рыбинске — 2, в Ростове установят 2 навигатора, один — в Данилове, в Тутаеве — 2, один — в Мышкине, 2 — в Угличе, 2 — в Переславле-Залесском, и еще один — в селе Вятское.

В каждом городе собираются установить разные фигуры. Если в Ярославле появляются медведи, то в Ростове появится олень с навигацией. В Вятском — избушка, в Тутаеве установят колокол, а в Переславле воздушный шар. Для Данилова подготовили шахматную фигуру, для Углича — часы, а в Мышкине будет установлена мышь.

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По задумке сенсорные панели должны помочь туристам выстроить маршрут, проходящий через главные достопримечательности. Также на экранах можно будет прочитать историческую справку на каждый город региона.

Этот медведь появился на Волжской набережной 5 декабря

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Где будут расположены медведи в Ярославле

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На сайте Государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области 5 декабря опубликовали акт экспертизы проекта обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по установке малых архитектурных форм с интерактивной сенсорной панелью на территории Кировского района Ярославля.

Указано, что с 5 по 18 декабря проходят общественные обсуждения. Правда, возникает вопрос, как они могут повлиять на установку. Медведей то уже расставили — аккурат в первый день общественных обсуждений.

В документах указаны места, где будут установлены медведи в Ярославле:

  • Первомайский бульвар у кафе «Премьера»;

  • Первомайский бульвар, у памятника Н. А. Некрасову;

  • Волжская набережная, у Ярославского художественного музея;

  • верхний ярус Стрелки, у камня основания Ярославля;

  • Которосльная набережная, у входа на территорию Ярославского музея заповедника;

  • улица Подзеленье, у церкви «Спаса-на-Городу»;

  • улица Андропова, у здания Правительства Ярославской области;

  • пересечение улиц Революционной и Первомайской;

  • Демидовский сквер, перед переходом к монументу «Вечный огонь»;

  • улица Кирова, пересечение с Депутатским переулком.

Как вам медведи?

Отлично, очень красивые фигуры
Задумка хороша, но вот исполнение…
Мне не нравится ни задумка, ни исполнение
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Очень интересное креативное решение.Молодцы.
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