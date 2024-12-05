«Дети сидят в куртках»: ярославцы пожаловались на отключение отопления

В Ярославле из-за ремонта отключили отопление в школе, детсаду и жилых домах Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Днем 5 декабря десятки домов в центре Ярославля, а также школы и детсад остались без отопления. По словам горожан, этой осенью отключения стали регулярными.

— На Некрасова, 43/32 за последние 1,5 месяца более чем на сутки отключают отопление и горячую воду в отопительный сезон. На улице минус, температура в квартире +16 градусов, — пожаловалась в редакцию читательница 76.RU.

С аналогичной проблемой с середины осени сталкиваются жители пятиэтажек, расположенных по соседству.

— С начала отопительного сезона у нас отключают тепло 11-й раз! Отключают «хитро»: с шести утра и до вечера раз-два в неделю. Обычно батареи начинают теплеть после 18 часов. Работающие не сильно замечают, — поделилась с 76.RU жительница дома на Некрасова Анна. — В домовом чате говорят, что при таком отключении, меньше чем на сутки, вряд ли будет пересчет платы за отопление.

«Дети сидят в куртках»

От регулярных отключений отопления страдают школьники. По данным 76.RU, школа № 44 практически еженедельно остается без тепла.

— Почти каждую неделю в школе отключают отопление на один или два дня. Дети сидят на занятиях в куртках, — поделилась читательница 76.RU.

В пресс-службе ТГК-2 на запрос нашего портала пояснили, до 16:00 5 декабря будет идти ремонт в районе перекрестка улиц Володарского и Некрасова. Работы проводят на подающем трубопроводе.

— Ранее на указанном участке были выявлены серьезные повреждения в тепловой камере, в связи с чем в субботу, 30 ноября, ЯТС временно ограничили теплоснабжение близлежащих домов для проведения комплекса технических мероприятий по обновлению ее оборудования: специалисты заменили тепловые сети и запорную арматуру внутри тепловой камеры. Это позволит повысить качество теплоснабжения жителей района и уменьшить количество отключений для проведения ремонта теплосетей, — прокомментировали 76.RU в ТГК-2.

Всего в зоне отключения отопления 57 зданий, в том числе школы № 38 и 44, Центр анимационного творчества «Перспектива», ДК общества глухих, общежитие ЯГК и другие объекты.

Ярославцы переживают, что этой зимой отключения будут частыми и столицу Золотого кольца может ждать так называемый «подольский синдром».

— Мы с мужем боимся, что зимой будет как в Подмосковье в прошлую зиму, когда там города оставались в минус 20 без отопления, — поделилась опасениями Анна.

Зимой 2023–2024 годов несколько районов в Подмосковье остались без отопления из-за протечек. Во время сильных морозов температура в квартирах не превышала 14 градусов. Из-за остывших многоэтажек прокуратура начала проверку. Ситуацию с изношенными сетями комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, ранее мэр Ярославля Артем Молчанов сообщал, что в городе сложилась критическая ситуация с теплосетями, изношенность составляет 70%. По нормативам срок службы теплосетей составляет 25 лет, однако трубам в Ярославле в районе 47 лет.