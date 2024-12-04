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«За что нас так прокляли?»: ярославцы пожаловались на опасные улицы, где шпарит кипяток

Люди говорят, что по этим дорогам ходят дети

721
3 комментария

Жительница региона обратилась за помощью к губернатору

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Жители Рыбинска Ярославской области трубят о городской проблеме, которая, по их словам, длится несколько месяцев. Люди пожаловались на раскопанные трубы теплосетей на нескольких улицах: Расплетина, Бори Новикова и Ухтомского.

— Пар идет несколько месяцев. Техники не видно. За что нас так прокляли и кто? Помогите пожалуйста. Дети ходят по этим дорогам в школу, садики и колледжи. Опасно! Там кипяток. Регулярное отключение отопления, сокращенные дни в учебных заведениях из-за отключения тепла и и воды. Почему копают в течение нескольких лет на одном и том же месте? В чьих силах справится с этой проблемой раз и навсегда? — задала вопрос местная жительница Наталья Волкова на странице у губернатора Михаила Евраева.

В комментариях ей ответили представители администрации Рыбинска. Женщине пообещали разобраться в вопросе.

— Уточняем информацию, о результатах сообщим, — написали власти.

Как пояснили в администрации порталу 76.RU, жалобу передали в Рыбинскую генерацию.

Осенью 2023 года вокруг рыбинских теплосетей вспыхнул коррупционный скандал. Фигурантами уголовного дела о взятках стали три видных персоны.

В 2019 году в Рыбинске согласовали заключение концессионного соглашения между МУП «Теплоэнерго» и ООО «Рыбинская генерация» — дочерним предприятием АО «ТГК-2». По договору рыбинские котельные и тепловые сети должны были на 20 лет передать «Рыбинской генерации», обещавшей вложиться в реконструкцию, погасить долги, а затем получать прибыль от продажи и поставки теплоэнергии.

В декабре 2022 года избранный новым мэром Дмитрий Рудаков разорвал то самое соглашение, чтобы котельные и сети снова принадлежали городу. Якобы, концессия себя не оправдывала.

Экс-депутат муниципального совета Рыбинска Виктор Тамаров был заместителем гендиректора рыбинского МУП «Теплоэнерго» и фактически с августа 2022 года по май 2023 года отвечал за масштабную и долгожданную для города реконструкцию теплосетей. По данным следователей, именно в этот период Тамаров получил деньги от бизнесмена за общее покровительство.

Следователи также подозревают, что бывший первый замглавы Рыбинска, 41-летний Иван Дубино, тоже мог брать взятк. После того как Дубино объявили в розыск, он скрывался от следствия в другом регионе. По некоторым данным, на двоих они с Тамаровым получили около трех миллионов рублей. Недавно стало известно, что Виктор Тамаров подписал контракт с Министерством обороны.

Третьим фигурантом по делу проходит сын предсеедателя ярославского муниципалита Сергея Калинина — Михаил, его подозревают в даче взятки.

Все новости, связанные с задержанием депутата и взятками по делу, мы собираем в специальном сюжете.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Не переживайте, когда прорвёт дальше по улице, давление выровнится
Гость
14 минут
Подопечный Губернатора Ярославской области Евраева мэр Рыбинска Рудаков Дмитрий Станиславович раскрыл секрет «успеха» ярославского региона в дорожной сфере. Мэр г. Рыбинска продемонстрировал жителям региона новейшую технологию «бесконечного ремонта» дорог и теплосетей («Perpetuum im-mobile»). Стало известно, что в 2024 году по муниципальному контракту на счета ООО «Буер» (Санкт-Петербург) перечислено 268 млн. бюджетных рублей. Государственные деньги направлены в полном объеме от МБУ «Управление городского хозяйства» г. Рыбинска за выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Ворошилова (в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»). За 10 дней до истечения сроков действия контракта и приемки выполненных работ, Рудаков Дмитрий Станиславович по новой технологии начинает срочный ремонт теплосетей на участках, расположенных как раз под этой улицей. Работы выполняет ООО «Рыбинская генерация». В результате внедренной Рудаковым и Евраевым технологии «Perpetuum mobile» достигнуты высокие показатели KPI: ООО «Буер» получило 268 млн. рублей, возможность не нести никаких гарантийных обязательств перед городом, а также не отвечать при приемке работ за качество дорожного покрытия (оно ведь было размыто в результате многочисленных якобы аварий на теплосетях);
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