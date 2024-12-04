«За что нас так прокляли?»: ярославцы пожаловались на опасные улицы, где шпарит кипяток

Жительница региона обратилась за помощью к губернатору Источник: Наталья Волкова











Жители Рыбинска Ярославской области трубят о городской проблеме, которая, по их словам, длится несколько месяцев. Люди пожаловались на раскопанные трубы теплосетей на нескольких улицах: Расплетина, Бори Новикова и Ухтомского.

— Пар идет несколько месяцев. Техники не видно. За что нас так прокляли и кто? Помогите пожалуйста. Дети ходят по этим дорогам в школу, садики и колледжи. Опасно! Там кипяток. Регулярное отключение отопления, сокращенные дни в учебных заведениях из-за отключения тепла и и воды. Почему копают в течение нескольких лет на одном и том же месте? В чьих силах справится с этой проблемой раз и навсегда? — задала вопрос местная жительница Наталья Волкова на странице у губернатора Михаила Евраева.

В комментариях ей ответили представители администрации Рыбинска. Женщине пообещали разобраться в вопросе.

— Уточняем информацию, о результатах сообщим, — написали власти.

Как пояснили в администрации порталу 76.RU, жалобу передали в Рыбинскую генерацию.

Осенью 2023 года вокруг рыбинских теплосетей вспыхнул коррупционный скандал. Фигурантами уголовного дела о взятках стали три видных персоны.

В 2019 году в Рыбинске согласовали заключение концессионного соглашения между МУП «Теплоэнерго» и ООО «Рыбинская генерация» — дочерним предприятием АО «ТГК-2». По договору рыбинские котельные и тепловые сети должны были на 20 лет передать «Рыбинской генерации», обещавшей вложиться в реконструкцию, погасить долги, а затем получать прибыль от продажи и поставки теплоэнергии.

В декабре 2022 года избранный новым мэром Дмитрий Рудаков разорвал то самое соглашение, чтобы котельные и сети снова принадлежали городу. Якобы, концессия себя не оправдывала.

Экс-депутат муниципального совета Рыбинска Виктор Тамаров был заместителем гендиректора рыбинского МУП «Теплоэнерго» и фактически с августа 2022 года по май 2023 года отвечал за масштабную и долгожданную для города реконструкцию теплосетей. По данным следователей, именно в этот период Тамаров получил деньги от бизнесмена за общее покровительство.

Следователи также подозревают, что бывший первый замглавы Рыбинска, 41-летний Иван Дубино, тоже мог брать взятк. После того как Дубино объявили в розыск, он скрывался от следствия в другом регионе. По некоторым данным, на двоих они с Тамаровым получили около трех миллионов рублей. Недавно стало известно, что Виктор Тамаров подписал контракт с Министерством обороны.

Третьим фигурантом по делу проходит сын предсеедателя ярославского муниципалита Сергея Калинина — Михаил, его подозревают в даче взятки.