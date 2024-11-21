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Город В Ярославле вместо поликлиники построят футбольный манеж

В Ярославле вместо поликлиники построят футбольный манеж

О какой территории идет речь

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9 комментариев

В Ярославле вместо поликлиники решили построить футбольный манеж

В Ярославле вместо поликлиники построят футбольный манеж. Речь идет о территории на улице Панина между Ленинградским проспектом и улицей Труфанова в Дзержинском районе. Соответствующее изменение в Правила землепользования и застройки Ярославля рассмотрели 20 ноября комиссии муниципалитета.

Сейчас участок относится к зонам медицинских центров. Но ее хотят переквалифицировать под размещение спортивных сооружений.

— Эта территория находится в собственности Ярославской области. Меняем зонирование по решению коллег из региона. Участок был зарезервирован под взрослую поликлинику, но сейчас решено, что размещения медицинского учреждения в этом месте не будет — его перенесут на Тутаевское шоссе, 95. А на участке на улице Панина планируется реализация крупного проекта — крытого футбольного манежа. Идет поиск инвестора, — сообщили в департаменте градостроительства Ярославля.

Власти подчеркнули, что такое решение логично, так как рядом уже расположено несколько спортивных объектов. К тому же это предложение было поддержано 7 ноября на публичных слушаниях в администрации Дзержинского района.

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Поликлиника Стадион Футбол Манеж
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Комментарии
9
Гость
1 час
.За привлечение депутатов и чиновников на военную службу по контракту будут выплачивать 100 тысяч рублей, — написали в соцсетях мэрии Ярославля 8 ноября, ссылаясь на решение губернатора Михаила Евраева.
Гость
1 час
.Не страшны нам ни чума, ни геморрой, Ни инсульт, ни простатит, ни диспепсия, Ты наш разум, авангард и рулевой, партия Единая Россия🤔
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