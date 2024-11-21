В Ярославле вместо поликлиники решили построить футбольный манеж Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле вместо поликлиники построят футбольный манеж. Речь идет о территории на улице Панина между Ленинградским проспектом и улицей Труфанова в Дзержинском районе. Соответствующее изменение в Правила землепользования и застройки Ярославля рассмотрели 20 ноября комиссии муниципалитета.

Сейчас участок относится к зонам медицинских центров. Но ее хотят переквалифицировать под размещение спортивных сооружений.

— Эта территория находится в собственности Ярославской области. Меняем зонирование по решению коллег из региона. Участок был зарезервирован под взрослую поликлинику, но сейчас решено, что размещения медицинского учреждения в этом месте не будет — его перенесут на Тутаевское шоссе, 95. А на участке на улице Панина планируется реализация крупного проекта — крытого футбольного манежа. Идет поиск инвестора, — сообщили в департаменте градостроительства Ярославля.

Власти подчеркнули, что такое решение логично, так как рядом уже расположено несколько спортивных объектов. К тому же это предложение было поддержано 7 ноября на публичных слушаниях в администрации Дзержинского района.