Будет подвижным: в центре Ярославля хотят установить скамейку с тысячерублевой купюрой. Эскиз проекта

— В России множество замечательных городов, каждый из которых обладает своими достопримечательностями, своей особой атмосферой. И жители этих городов наверняка любят их не меньше, чем мы свой Ярославль, — рассказывали в тогда еще департаменте туризма (сейчас Министерство. — Прим. ред.). — Конечно, нам будет грустно, если, получая очередную заработную плату, мы не увидим на купюрах своего Ярославля. Без сомнения, это прекрасный город с богатейшей историей, сильнейшей харизмой, настоящая жемчужина Золотого кольца России, и он заслуживает чести быть лицом страны. Но я уверен, что ни любовь ярославцев к своей малой родине, ни популярность ярославской земли у гостей не станут меньше. Что касается турпотока, хочу отметить, что даже если Ярославль не будет размещен на новых, модернизированных купюрах, он никуда не пропадет со старых, которые еще долго будут использоваться. Наоборот, наш город даже в какой-то мере выиграет в том случае, если купюры с его изображением — со временем — станут нумизматической редкостью.