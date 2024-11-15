Будет подвижным: в центре Ярославля хотят установить скамейку с тысячерублевой купюрой. Эскиз проекта

В центре Ярославля хотят установить арт-объект в виде скамейки с тысячерублевой купюрой. Такое предложение озвучили властям представители одного из крупных банков. Они уже заказали визуализацию.
Предполагается, что скамейку могут установить на Богоявленской площади неподалеку от ярославского отделения Банка России.
Известно, что арт-объект планируют делать с подсветкой, которая будет работать вечером и ночью. На самой купюре будет вращаться бронзовая эмблема Банка России с двуглавым орлом. Цифры собираются сделать объемными. Также предполагается, что герб Ярославля будет подсвечиваться, а внизу будет расположен знак «1000» для слабовидящих.
Правда, пока не известно, будет ли скамейка всё же воплощена в жизнь и установлена в центре города.
Напомним, в 2021 году стало известно, что Центробанк решил обновить российские банкноты. В том числе, убрать Ярославль с тысячерублевой купюры. Вместо него на лицевой стороне разместили Нижний Новгород, а на оборотной — достопримечательности Приволжского федерального округа.
Поначалу ярославцы расстроились. Но потом власти объяснили: город от этого только выиграет.
— В России множество замечательных городов, каждый из которых обладает своими достопримечательностями, своей особой атмосферой. И жители этих городов наверняка любят их не меньше, чем мы свой Ярославль, — рассказывали в тогда еще департаменте туризма (сейчас Министерство. — Прим. ред.). — Конечно, нам будет грустно, если, получая очередную заработную плату, мы не увидим на купюрах своего Ярославля. Без сомнения, это прекрасный город с богатейшей историей, сильнейшей харизмой, настоящая жемчужина Золотого кольца России, и он заслуживает чести быть лицом страны. Но я уверен, что ни любовь ярославцев к своей малой родине, ни популярность ярославской земли у гостей не станут меньше. Что касается турпотока, хочу отметить, что даже если Ярославль не будет размещен на новых, модернизированных купюрах, он никуда не пропадет со старых, которые еще долго будут использоваться. Наоборот, наш город даже в какой-то мере выиграет в том случае, если купюры с его изображением — со временем — станут нумизматической редкостью.