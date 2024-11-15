«Критичность, переходящая за рамки моральности: мэр дал характеристику ярославцам

— Огромное спасибо за принципиальность ярославцев и критичность к работе власти. Может быть иногда крайнюю критичность, переходящую за рамки моральности. Но это на самом деле отличительная особенность. Я много, где побывал. Кому-то кажется, что жители Ярославля какие-то злые. Они не злые, ни в коем случае. Они принципиальные. Без такой поддержки — через критику, через принципиальную позицию, через открытость этой позиции, через жалобы, которые поступают, — нам бы очень многое не удалось сделать, — подчеркнул градоначальник.