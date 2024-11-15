«Критичность, переходящая за рамки моральности: мэр дал характеристику ярославцам

Мэр Ярославля Артем Молчанов дал характеристику ярославцам в ходе прямого эфира в издании «Городские новости» 14 ноября. Эфир был посвящен итогам двухлетнего нахождения главы города на своем посту. Артем Молчанов поблагодарил жителей за принципиальность.
— Огромное спасибо за принципиальность ярославцев и критичность к работе власти. Может быть иногда крайнюю критичность, переходящую за рамки моральности. Но это на самом деле отличительная особенность. Я много, где побывал. Кому-то кажется, что жители Ярославля какие-то злые. Они не злые, ни в коем случае. Они принципиальные. Без такой поддержки — через критику, через принципиальную позицию, через открытость этой позиции, через жалобы, которые поступают, — нам бы очень многое не удалось сделать, — подчеркнул градоначальник.
Артем Молчанов добавил, что такое взаимодействие с жителями стало для него даже определенной школой.
— Честно скажу, не всегда было эмоционально приятно на многие вещи реагировать. Но сейчас я прекрасно понимаю, что без такого диалога, без таких горячих обсуждений и споров не получится двигаться дальше, — подчеркнул Артем Молчанов.
Напомним, на встрече с жителями города в сентябре 2024 года мэр эмоционально ответил жителю, который упомянул в диалоге его зарплату.
Согласны с характеристикой, которую дал мэр ярославцам?