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Город «Критичность, переходящая за рамки моральности: мэр дал характеристику ярославцам

«Критичность, переходящая за рамки моральности: мэр дал характеристику ярославцам

Он рассказал об отличительной особенности жителей города

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12 комментариев

Мэр Ярославля дал характеристику жителям города

Мэр Ярославля Артем Молчанов дал характеристику ярославцам в ходе прямого эфира в издании «Городские новости» 14 ноября. Эфир был посвящен итогам двухлетнего нахождения главы города на своем посту. Артем Молчанов поблагодарил жителей за принципиальность.

— Огромное спасибо за принципиальность ярославцев и критичность к работе власти. Может быть иногда крайнюю критичность, переходящую за рамки моральности. Но это на самом деле отличительная особенность. Я много, где побывал. Кому-то кажется, что жители Ярославля какие-то злые. Они не злые, ни в коем случае. Они принципиальные. Без такой поддержки — через критику, через принципиальную позицию, через открытость этой позиции, через жалобы, которые поступают, — нам бы очень многое не удалось сделать, — подчеркнул градоначальник.

Артем Молчанов добавил, что такое взаимодействие с жителями стало для него даже определенной школой.

— Честно скажу, не всегда было эмоционально приятно на многие вещи реагировать. Но сейчас я прекрасно понимаю, что без такого диалога, без таких горячих обсуждений и споров не получится двигаться дальше, — подчеркнул Артем Молчанов.

Напомним, на встрече с жителями города в сентябре 2024 года мэр эмоционально ответил жителю, который упомянул в диалоге его зарплату.

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Комментарии
15
Гость
22 минуты
Возможно. Но абсолютно точно самые жадные и завистливые живут у нас. Каждый раз поражаюсь этому факту особенно в сравнении с другими городами
Гость
42 минуты
Он выборный или его назначили?
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