«Вы мою зарплату не трогайте»: мэр Ярославля вспылил на встрече с жителями. Видео

Градоначальник отреагировал на замечание участника встречи Источник: Елена Вахрушева











Вечером 17 сентября в Кировском районе прошла встреча мэра Ярославля Артема Молчанова и заместителя председателя правительства области Марины Кашиной с жителями Кировского и Ленинского районов города. Она была организована, чтобы горожане могли обсудить волнующие их вопросы.

Трансляцию опубликовали в официальной группе мэрии Ярославля. Поначалу диалог шел спокойно, но некоторые темы вызывали жаркие обсуждения. Например, жители были возмущены начислениями за уборку контейнерных площадок.

Один из жильцов сообщил мэру, что сделал расчеты того, сколько уплачивается компаниям за уборку.

— Управляющая компания собирает в месяц с этих площадок 8 миллионов рублей. Я сделал расчеты. Почему нас не спросили? Может, мы сами хотим тоже убирать эту площадку. Может, мы в администрации соберемся, решим, что будет какой-то ответственный ТСЖ, допустим, будут в этот ТСЖ платить деньги в нужном размере. Я просто посчитал, по тем площадкам, которые обслуживает наш микрорайон, мы будем платить за уборку площадки дворнику 20 тысяч. За уборку двух площадок. Понимаете? Это что? Это какая зарплата получается? Там зарплата, наверное, больше вашей будет, — пустился в рассуждения недовольный ярославец.

Судя по всему, замечание о заработной плате задело градоначальника. Он поспешил осадить разгоряченного жителя.

— Ну вы мою зарплату не трогайте, я свою зарплату отрабатываю. Поэтому, если вы хотите на личности перейти, давайте не будем этого делать. Я хочу вас спросить о другом: вот вы сейчас делаете предложение, вы делаете правильное предложение. Поэтому с этим предложением мы пригласим вас в территориальную администрацию. Вы скажете: «Мы хотим прибирать контейнерную площадку, закрепите ее за нами». И это совершенно правильное предложение. Приходите, пожалуйста, — ответил Артем Молчанов.

Мэр выслушал вопросы, волнующие горожан Источник: мэрия Ярославля / Vk.com