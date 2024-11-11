Четверо пострадали: в Ярославле вынесли приговор капитану теплохода, врезавшегося в берег Волги

Вынесли приговор капитану теплохода, врезавшегося в берег Волги Источник: Кирилл Поверинов, Кристина Геворкян / 76.RU











В Ярославле вынесли приговор капитану теплохода «Москва-208», который врезался в берег Волги в районе Твериц. Происшествие на воде случилось больше года назад, 5 июля 2023-го.

По данным суда, 52-летний Игорь Емелеев самовольно перестал управлять судном, из-за чего теплоход сбился с маршрута и поплыл в сторону берега. Там и произошло столкновение. Четверо человек пострадали, двое из них — дети.

— Подсудимый не наблюдал должным образом за курсом судна, самовольно и безосновательно ссылаясь на возникшую техническую неисправность рулевого управления, перестал управлять судном, в результате чего пассажирский теплоход критически изменил курс, носовой частью совершил столкновение с береговым гидротехническим сооружением, — сообщали в Заволжском районном суде. — В результате двое несовершеннолетних пассажиров получили гематомы и ссадины, одному взрослому пассажиру причинен легкий вред здоровью, другому — тяжкий, многочисленные переломы и закрытая черепно-мозговая травма.

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В момент происшествия на теплоходе находилось 116 пассажиров. При том, что максимально допустимое количество людей на борту — 83 человека. Также в материалах суда уточняется, что капитан Емелеев не предупредил пассажиров о столкновении, не изменил курс, не снизил обороты двигателей.

26 октября 2024 года в Заволжском районном суде капитану теплохода Игорю Емелееву вынесли приговор. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого время здоровью человека. Емелееву назначили штраф — 150 тысяч рублей.