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Город В Ярославле приступили к монтажу зимнего катка в центре. Фото

В Ярославле приступили к монтажу зимнего катка в центре. Фото

Открыть ледовую арену должны к концу декабря

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6 комментариев

На Советской площади начали монтировать каток

В центре Ярославля на Советской площади начали строить зимний каток.

— Подрядчик начал огораживать место обустройства главной ледовой площадки региона, завозить материалы и оборудование и монтировать элементы конструкции, — сообщили в правительстве Ярославской области.

Так будет выглядеть каток

Общая площадь катка — 4370 квадратных метров, включая хоккейное поле в 1456 квадратных метров. Помимо самой ледовой арены, зальют дорожки вокруг храма Ильи Пророка.

А это вид сверху

— Одновременно на катке смогут находиться 600 человек. Вход для посетителей делаем бесплатным. Каток планируем открыть 20 декабря, — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Подрядчиком выступает организация ГК «Ледовый сервис», которая работала в регионе в прошлом году. Помимо строительства самого катка, компания должна будет обеспечить работу сайта с возможностью онлайн-записи на сеансы, построить два павильона проката коньков, павильон выдачи билетов и заточки коньков. Также подрядчик должен будет установить холодильное, осветительное и звуковое оборудование, привезти две профессиональные ледозаливочные машины.

Подрядчик начал возводить каркас

ООО ГК «Ледовый сервис» — московская компания, образованная в декабре 2016 года. Гендиректором выступает Павел Слепнев, который также владеет компаниями по производству оборудования специального назначения, ремонту машин и строительству жилых и нежилых зданий. На конец 2023 года «Ледовый сервис» заработал 168,4 миллиона рублей, выйдя в плюс на 18,8 миллиона.

Согласно контракту, каток будет работать в Ярославле с 20 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года.

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Каток Лед Новый год Зима Советская площадь
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Комментарии
6
Гость
15 минут
Хорошая новость ♥️ Катайтесь и наслаждайтесь жизнью а не враждой и ненавистью
Гость
12 минут
Не надо историческое место города Советскую площадь уродовать, сколько можно писать.!
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