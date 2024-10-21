«Превышения предельно допустимой концентрации»: в спальном районе Ярославля предприятие отравляло воздух

Предприятию выписали штраф Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле предприятие во Фрунзенском районе отравляло воздух. Об этом рассказали в природоохранной прокуратуре.

Прокуроры вместе с сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора и лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» осуществили выезд и отобрали пробы воздуха у жилой застройки во Фрунзенском районе. Речь идет об участке на границе санитарно-защитной зоны промышленной площадки предприятия, где занимаются промывкой и пропаркой железнодорожных цистерн.

— В результате лабораторных исследований выявлены превышения предельно допустимой концентрации по содержанию углеводородов, — рассказали в прокуратуре.

В итоге предприятие привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов» и назначили штраф в 10 тысяч рублей.

Ярославцы годами жаловались на вонь в спальном районе

Ярославцы неоднократно жаловались на химический запах во Фрунзенском районе Ярославля. И жители города, и чиновники были уверены: вонь идет с территории предприятия «Регион-Склад». Об этом в июне 2023 года говорила на заседании региональной думы и. о. директора регионального департамента природопользования и охраны окружающей среды Надежда Смирнова. Также под подозрением находилась компания ООО «Спецторг Плюс». Оба предприятия занимаются пропаркой вагонов из-под нефтепродуктов. Но внеплановая проверка, проведенная в октябре 2022 года, не выявила превышений загрязняющих веществ на территориях предприятий.

Годом позже к проблеме подключилась Ярославская областная прокуратура. И тогда нарушения на предприятии всё же нашли.

— Установлено, что ООО «Регион-Склад» осуществляет на территории района деятельность по подготовке железнодорожных цистерн для перевозки нефтепродуктов. При этом в нарушение требований закона обществом не соблюдается периодичность проведения лабораторных исследований в границах санитарно-защитной зоны и за ее пределами, не организованы места накопления отходов производства и потребления. По результатам выездной проверки зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе и на источниках загрязнения, — констатировали после проверки правоохранители.

В отношении компании возбудили несколько дел об административных правонарушениях. Генеральному директору общества внесли представление. После этого в мэрии Ярославля сообщили, что «Регион-Склад» оштрафовали только на 50 тысяч рублей.

Компания «Регион-Склад» была создана в Ярославле в 2004 году. Работает в сфере вспомогательной деятельности, связанной с железнодорожным транспортом. Территориально располагается на Тормозном шоссе в Ярославле. Количество сотрудников — 40 человек. На конец 2023 года фирма сработала в убыток на 1,7 миллиона рублей. Учредителями фирмы были предприниматели Дмитрий Отавин и Алексей Морозов. Они значились ее владельцами до июня 2022 года. Информация о том, кто является хозяевами сейчас, закрыта. Алексей Морозов в настоящее время — генеральный директор фирмы. По данным сервиса «Контур.Фокус», он также является совладельцем ярославской компании «ДМ-строй», которая работает в сфере управления недвижимостью.