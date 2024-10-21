НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

2 м/c,

зап.

 761мм 44%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Надстройка в «сталинке»
Симптомы заразного вируса
Как избавиться от недвижимости
Нашли мертвым младенца
Погода на неделю
Самый дорогой теплоход
Как защитить деревья от грызунов
Топ-5 дешевых дач
Звезды в замке
Вернули ярославских пленных
Экология подробности «Превышения предельно допустимой концентрации»: в спальном районе Ярославля предприятие отравляло воздух

«Превышения предельно допустимой концентрации»: в спальном районе Ярославля предприятие отравляло воздух

Жители неоднократно жаловались на едкий запах

1 231
13 комментариев

Предприятию выписали штраф

В Ярославле предприятие во Фрунзенском районе отравляло воздух. Об этом рассказали в природоохранной прокуратуре.

Прокуроры вместе с сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора и лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» осуществили выезд и отобрали пробы воздуха у жилой застройки во Фрунзенском районе. Речь идет об участке на границе санитарно-защитной зоны промышленной площадки предприятия, где занимаются промывкой и пропаркой железнодорожных цистерн.

— В результате лабораторных исследований выявлены превышения предельно допустимой концентрации по содержанию углеводородов, — рассказали в прокуратуре.

В итоге предприятие привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов» и назначили штраф в 10 тысяч рублей.

Ярославцы годами жаловались на вонь в спальном районе

Ярославцы неоднократно жаловались на химический запах во Фрунзенском районе Ярославля. И жители города, и чиновники были уверены: вонь идет с территории предприятия «Регион-Склад». Об этом в июне 2023 года говорила на заседании региональной думы и. о. директора регионального департамента природопользования и охраны окружающей среды Надежда Смирнова. Также под подозрением находилась компания ООО «Спецторг Плюс». Оба предприятия занимаются пропаркой вагонов из-под нефтепродуктов. Но внеплановая проверка, проведенная в октябре 2022 года, не выявила превышений загрязняющих веществ на территориях предприятий.

Годом позже к проблеме подключилась Ярославская областная прокуратура. И тогда нарушения на предприятии всё же нашли.

— Установлено, что ООО «Регион-Склад» осуществляет на территории района деятельность по подготовке железнодорожных цистерн для перевозки нефтепродуктов. При этом в нарушение требований закона обществом не соблюдается периодичность проведения лабораторных исследований в границах санитарно-защитной зоны и за ее пределами, не организованы места накопления отходов производства и потребления. По результатам выездной проверки зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе и на источниках загрязнения, — констатировали после проверки правоохранители.

В отношении компании возбудили несколько дел об административных правонарушениях. Генеральному директору общества внесли представление. После этого в мэрии Ярославля сообщили, что «Регион-Склад» оштрафовали только на 50 тысяч рублей.

Компания «Регион-Склад» была создана в Ярославле в 2004 году. Работает в сфере вспомогательной деятельности, связанной с железнодорожным транспортом. Территориально располагается на Тормозном шоссе в Ярославле. Количество сотрудников — 40 человек. На конец 2023 года фирма сработала в убыток на 1,7 миллиона рублей. Учредителями фирмы были предприниматели Дмитрий Отавин и Алексей Морозов. Они значились ее владельцами до июня 2022 года. Информация о том, кто является хозяевами сейчас, закрыта. Алексей Морозов в настоящее время — генеральный директор фирмы. По данным сервиса «Контур.Фокус», он также является совладельцем ярославской компании «ДМ-строй», которая работает в сфере управления недвижимостью.

В сентябре 2024 года на предприятии произошел пожар. Тогда в региональном Министерстве природопользования сообщили, что возгорание не несло опасности для экологии в районе.

ПО ТЕМЕ
Вонь Прокуратура Штраф
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
35 минут
И это все? 10 тыс. за то, что травили целый район?
Гость
1 час
Ну что доигрались, щас их накажут по всей строгости закона, как вкатят штраф на 50 тр
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
«Дочь лежала как тряпочка. Я готовилась к плохому»: ярославна назвала симптомы заразного вируса
Анонимное мнение
Мнение
«С каждым днем уехать сложнее»: как россиянка спасалась в США от разрушительного урагана «Милтон»
Валерия Богатырёва
Заместитель главного редактора
Мнение
Турки хотят посадить на пожизненное россиянку, которая бросила младенца в туалете. Почему так жестоко?
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление