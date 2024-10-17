Горы бахил и использованной туалетной бумаги: ярославцы показали, что творится в детской поликлинике

У входа в поликлинике — гора грязных бахил Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com











Больница в Ярославле оказалась завалена горами грязных бахил и туалетной бумаги. Фотографии из детской поликлиники № 5 в Заволжском районе разлетелись по соцсетям 14 октября.

— Подписчица сообщает, что это детская поликлиника № 5 Заволжского района, — пишут в городском паблике «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!».

На прикрепленных фото не лучшая для лечебного учреждения картина: на входе сотни бахил свалены в кучу. Туалет утопает в мусоре, в том числе в использованной бумаге.

В Министерстве здравоохранения по Ярославской области объяснили, что в поликлинике не было человека, который смог бы навести чистоту.

— Уборка помещений ГУЗ ЯО Детская поликлиника № 5 осуществляется ежедневно в соответствии с графиком. В связи с выходом на больничный в понедельник, 14 октября, двух уборщиц сложилась форс-мажорная ситуация с уборкой помещений, — пояснили 76.RU в Минздраве.

Также в Министерстве обратили внимание, что администрацией поликлиники были предприняты все меры для быстрой замены болеющих сотрудников.

— В данный момент ситуация находится под контролем, — добавили в пресс-службе.