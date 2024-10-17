Горы бахил и использованной туалетной бумаги: ярославцы показали, что творится в детской поликлинике

Больница в Ярославле оказалась завалена горами грязных бахил и туалетной бумаги. Фотографии из детской поликлиники № 5 в Заволжском районе разлетелись по соцсетям 14 октября.
— Подписчица сообщает, что это детская поликлиника № 5 Заволжского района, — пишут в городском паблике «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!».
На прикрепленных фото не лучшая для лечебного учреждения картина: на входе сотни бахил свалены в кучу. Туалет утопает в мусоре, в том числе в использованной бумаге.
В Министерстве здравоохранения по Ярославской области объяснили, что в поликлинике не было человека, который смог бы навести чистоту.
— Уборка помещений ГУЗ ЯО Детская поликлиника № 5 осуществляется ежедневно в соответствии с графиком. В связи с выходом на больничный в понедельник, 14 октября, двух уборщиц сложилась форс-мажорная ситуация с уборкой помещений, — пояснили 76.RU в Минздраве.
Также в Министерстве обратили внимание, что администрацией поликлиники были предприняты все меры для быстрой замены болеющих сотрудников.
— В данный момент ситуация находится под контролем, — добавили в пресс-службе.
Напомним, в начале этого года поликлиника № 5 оказалась в центре скандала из-за явочек по 6 минут. Пациентам выдавали направления с расчетом по несколько минут на прием. Экс-депутат муниципалитета Ярославля от КПРФ Наталия Бобрякова тогда обращала внимание, что подобный «конвейер» организовали из-за нехватки специалистов. В Минздраве объясняли, что решение о времени приема врачей принимают в зависимости от ситуации в каждой поликлинике самостоятельно, а сложившаяся ситуация не является нарушением.